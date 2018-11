Pablo Bartol piensa en la importancia de las políticas sociales: “No se actuó rápido y ahora hay que arreglar un problema inmenso”

El director del Centro Educativo Los Pinos contó por qué Luis Lacalle Pou lo eligió como referente en políticas sociales y habló de las prioridades a tener en estos asuntos.

Desde hace 21 años Pablo Bartol dirige el Centro Educativo Los Pinos, en Casavalle, que él mismo fundó. Lo entrevistamos en abril pasado para repasar los logros de esa obra y adelantar algunos planes. Este martes lo invitamos con su nuevo sombrero, el de referente del precandidato blanco Luis Lacalle Pou en políticas sociales.

Los Pinos nació hace 20 años en un terreno que estaba convertido en un baldío con la idea de “robarle muchachos a la esquina”…

La idea fue darle oportunidades a los chicos y jóvenes. A los pocos años ya teníamos un programa de inserción laboral con Inefop. Siempre vimos que la educación tenía que ser completa, que se insertaran en una red de desarrollo para toda la vida. Fue la idea de que la gente se desarrolle y despegue. Ahora tenemos diez hectáreas en un parque abierto para que la gente use. Tenemos 450 alumnos entre todos los programas.

¿A dónde va Los Pinos?

Los Pinos está teniendo un salto grande. No podemos hacer frente a toda la demanda que nos hacen los jóvenes, por lo que vamos a construir un nuevo edificio a cargo de Carlos Ott. El MEF nos está ayudando mucho con lo de las donaciones. Merecemos un Ott en Casavalle. Ojalá que empiece en abril. El 70% del presupuesto operativo proviene de recursos del Estado. Ha sido muy generoso entendiendo que estos barrios lo precisan.

El mes pasado, en el congreso del sector Todos, en Trinidad, Flores, Luis Lacalle Pou lo presentó como su referente en políticas sociales. ¿Por qué aceptó dar ese paso?

Con Luis tenemos relación de años. Nos visitan políticos de todos lados. Luis nos visitó desde 2007 y le gustó el proceso de que la gente se apropie del barrio y el proceso de desarrollo de Los Pinos. Sería bueno que fuera el ministro de Desarrollo Social, me decía. Fui a una charla con jóvenes, después a otra y me fui enganchando.

No he resuelto todavía un paso en la campaña pero darle una charla a dirigentes es una prueba. Voy viendo si es lo mío o no. Por ahora la cosa viene bien.