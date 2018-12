Selva Andreoli y el rumbo de La Alternativa: “Combate a la corrupción, el acomodo y el clientelismo sectorial”

Integra el sector Navegantes junto a Esteban Valenti y forma una coalición con el Partido Independiente, Fernando Amado y Franzini Batlle.

La semana pasada se presentó formalmente La Alternativa, la nueva coalición que encabeza el Partido Independiente junto con tres grupos: dos que se fueron del Partido Colorado (Batllistas Orejanos, de Fernando Amado, y Avanza País, de José Franzini Batlle más el sector Navegantes, formado por exfrenteamplistas e identificado con Esteban Valenti y Selva Andreoli. ¿Cómo definen a Navegantes? ¿Son “desencantados” del Frente Amplio?

El Tribunal de Conducta Política ha laudado hace casi año y medio y no se hizo nada.

Somos sí. Somos exfrenteamplistas con muchos años de militancia, gente que se decepcionó. Diría que el momento de quiebre fue el Plenario de febrero 2016 en el que los compañeros levantaron la mano en convalidando todo lo que dijo Raúl Sendic. Me pareció el primer crack.

Tuvo una larga militancia en el PCU. Desde 1976 vivió exiliada en Cuba y en 1983 pasó casi un año en la Unión Soviética formándose políticamente. Hoy, ¿cómo se ubica ideológicamente?

Sigo siendo de izquierda, democrática. Me fui del PCU en los años 90 cuando empezamos a hablar del socialismo democrático. Así me defino como persona.

Cuando el PI comenzó a trabajar en procura de esta coalición nueva la llamaba “espacio socialdemócrata”. Ahora que nació La Alternativa, ¿cómo la describe usted?

No somos socialdemócratas. Somos un frente, pero en miniatura. Nosotros como navegantes no nos definimos como socialdemócratas pero tenemos puntos en común. Destaco el combate a la corrupción y al acomodo.

¿Qué piensan respecto a Cuba?

Es un país que tiene que tener una apertura y ha hecho un proceso en estos años. Paradójicamente lo que más me ha molestado no es el ambiente represivo sino las dos caras de la vida en Cuba: los que acceden al área dólar y los que no. Unos viven de una manera, sin calificación, y de repente tenés personas muy calificadas que viven de un sueldo de un cubano.