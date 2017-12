Tabárez: “el objetivo es hacer un buen Mundial, ganar partidos, pasar la primera fase y llegar lo más lejos posible”

Con una vasta trayectoria internacional, Óscar Washington Tabárez lidera desde 2006 el proceso de selecciones nacionales que tuvo como resultado, entre otros, la clasificación a los últimos tres mundiales, el más reciente de forma directa por primera vez desde que se disputan Eliminatorias con el formato de todos contra todos en dos ruedas.

El final de la eliminatoria y el momento actual

Confieso que me siento un poco más en paz que en otras oportunidades. En fechas anteriores en fines de noviembre teníamos que jugar repechajes y es parte de la competencia pero es difícil. Nosotros en Sudáfrica fuimos los últimos en llegar y nos quedamos hasta el final. Estoy descansando de no tener una actividad, han terminado los juveniles pero ya estoy con los videos de los partidos, hemos hecho reuniones con mis compañeros del cuerpo técnico que fueron a Rusia para ver los pormenores de la concentración. Han trabajado muy bien y tuvimos algunas dudas pero vamos a ir a Borsky que es un buen hotel y un centro deportivo interesantísimo.

La política desarrollada a lo largo de los años

Eso se fue dando. En un momento la realidad superó a lo que uno podría haber imaginado o planificado o soñado. Pero después se fueron dando cosas como el aporte de los futbolistas que se fueron integrando. Sin ellos no podría haber sucedido mucho de lo que ha sucedido. En el 2006 me vino esta oportunidad y todo lo que había pensado y experimentado tratamos de hacerlo en un proyecto. Buscamos un perfil de jugador y si no lo encontramos quisimos hacerlo con los juveniles.

La garra charrúa y la celeste de antes

Con todo respeto, hay mucha gente que no está informada. La garra es dejar todo en la cancha durante el partido, respetar al rival. Ganar prestigio en la manera de competir. Creo que son contraproducentes los desbordes de la garra. En el 2011 tuvimos la suerte de ganar la Copa América y el premio Fair Play se lo llevó Uruguay. Para el cuerpo técnico fue algo muy significativo. En términos generales nos preocupamos más de jugar que otra cosa. Siempre estamos volviendo sobre el tema. Depende de las circunstancias. El último partido de la Eliminatoria, era casi imposible que no clasificáramos, y eso determinó que hablara con los jugadores. Teníamos objetivos para ese partido, jugar para la gente. Uruguay fue el que vendió más entradas en la Eliminatoria. El Estadio siempre estuvo lleno y se corrió con el andar dispar del equipo cuando perdimos tres partidos. Para que haya un desafío tiene que haber una visualización de algo posible pero difícil. Yo quise que el partido fuera normal y que no hubiese nada diferente. Los futbolistas lo entendieron y fuimos a ganar el partido para la gente.

Un docente para la sociedad uruguaya…

No lo creo. Pero el entrenador tiene que hacer docencia. Conducir un grupo, conocer el físico y la psicología de las personas. Cuando son chicos jóvenes conocer las características de ese periodo de la inestabilidad de la adolescencia. Hacer docencia, trabajar en valores. En un momento me sorprendí, cuando después de Sudáfrica me llegaban cartas. Incluso el BSE hizo un libro sobre los mails y cartas de los hinchas. Lo tengo todavía. Me tomé el trabajo de contar cuántos hombres y cuántas mujeres. Muchas más mujeres que hombres. Me decían que odiaban el fútbol pero agradecían en nombre de los hijos por lo que habían vivido. Eso fue generando un feeling. A Lugano lo retábamos en Sudáfrica porque llegaba tarde porque veía un grupito y se bajaba del ómnibus.

El rol del líder

El líder va mostrando sus condiciones desde edades tempranas. En fútbol tiene que tener un gran amor y preocuparse por los demás y hacer cosas por los que necesitan más. Hay varios líderes en cada grupo: está el social, el silencioso en el anonimato. Está el líder deportivo, como Forlán, con las condiciones que tiene. En Venezuela con el 2 a 2 se puso el equipo al hombro. En Sudáfrica fue un puntal.

Preparación del equipo para Rusia 2018

El objetivo ya se lo dijimos a los futbolistas. Hacer un buen Mundial, ganar partidos, pasar la primera fase y llegar lo más lejos posible. Es un desafío. La calidad de los equipos y la dimensión que tiene un Mundial hace que sea difícil de concretar. Por otra parte, siempre ha habido sorpresas, inclusive ahora no empezó y ya hay equipos como Italia que no está. Podemos ser la sorpresa y nos puede pasar la sorpresa a nosotros como Costa Rica en Brasil. Hay que llegar bien para competir en esos partidos. Me cuido y hablo mucho con los futbolistas de no desenfocarse. En la opinión general dicen que es un grupo fácil, y hasta se habla de que ya clasificamos, pero no quiero que le llegue a mis jugadores con quién vamos a jugar en octavos.

El camino es la recompensa…