Envidrio presentó nueva propuesta a sus acreedores: "La estamos estudiando, ojalá" sea viable, dijo presidente del Inacoop

La empresa Envidrio (Ebigold SA) presentó una nueva propuesta a sus acreedores para seguir funcionando y mantener los puestos de trabajo. Según informó El Observador, en la proposición hecha a las autoridades del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) se les pidió una quita del 60% de la deuda y se les envió un cronograma de pago.

Envidrio prevé retomar su trabajo en noviembre y generar 168 puestos de trabajo. La empresa estadounidense Uniglass LLC planea invertir cerca de US$ 4.000.000, que serán destinados mayoritariamente a cubrir el capital de trabajo.

El lunes habrá una nueva junta de acreedores y la Justicia determinará si es viable o no que la empresa siga, o si se debe abrir una nueva prórroga.

El presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop), Martín Fernández, explicó que el organismo está haciendo un análisis técnico de la factibilidad de la propuesta y estudiando cómo subsanar algunas complicaciones jurídicas.

¿Es viable la propuesta de Envidrio? "La estamos estudiando, ojalá que sí. Ojalá que sí porque yo creo que es importante tener nuevamente la producción de vidrio, el reciclaje de vidrio, pero también tenemos que tener en cuenta que hay algunos factores que tenemos que estudiar", respondió el jerarca.

Fernández dijo que las autoridades quieren que esta sea "una solución definitiva, que no siga siendo como hasta ahora parches que le han costado muy caro a la sociedad y que en definitiva no han logrado lo fundamental, que es tener producción de vidrio, empleo para los uruguayos y crecimiento económico”.

Por otra parte, subrayó que como en toda negociación, lo mejor es mantener los detalles en reserva. “Lo mejor que le podemos hacer al futuro de Envidrio es trabajar mucho y trabajar en silencio”, dijo.

Por otra parte, señaló que si Envidrio "tiene una salida, va a ser con un inversor privado”. Argumentó que el patrimonio de la empresa cayó "sustantivamente" y tiene un pasivo de más de US$ 50.000.000. “Si no es con una inyección privada no hay ninguna posibilidad de que Envidrio pueda seguir funcionando”, agregó.