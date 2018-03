Enzo Benech: “Estoy orgulloso de mi hijo, sé lo que piensa”

Este martes Telemundo dio a conocer que Fabio Benech, hijo mayor del ministro de Ganadería, integra la mesa técnica del colectivo Un Solo Uruguay y fue uno de sus primeros gestores

Consultado por esto, el ministro Benech dijo:

“Crié a mis hijos para que piensen con cabeza propia. Lo he dicho hasta el cansancio: estoy orgulloso del país en que vivimos. No crié a mi hijo para que piense como yo. Le di las herramientas necesarias para que se enfrente al mundo.

No tengo nada para ocultar. Tengo un montón de conocidos que piensa distinto que yo y no lo veo mal, me parece bien.

Obviamente, estoy orgulloso de mi hijo, sé lo que piensa. Hemos muchas veces analizado y discutido, pero con respeto. Eso me parece bien. Ojalá no perdamos esa conducta de pensar distinto y poder hablar de frente y mano”.