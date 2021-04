Epidemióloga del Guiad dijo que "todo el sistema de salud está en estado de tensión máxima"

Jacqueline Ponzo aseguró que ese estado no se da solo en los CTI, sino que incluso se niega el ingreso a pacientes que requieren hospitalización en cuidados moderados.

La epidemióloga integrante del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de Covid-19 (Guiad) Jacqueline Ponzo, dijo en Telemundo que "absolutamente todo el sistema de salud está en estado de tensión máxima". Dijo que una muestra de esto es las dificultades que han quedado a la vista en los últimos días para contar la cantidad de casos nuevos e incluso la cantidad de muertos como consecuencia del coronavirus. "Es el dato más duro, y ni siquiera estamos pudiendo contar efectivamente", dijo Ponzo.

La especialista dijo que la saturación ya no es únicamente en los CTI, sino que también está afectado el servicio a los enfermos que están sin hospitalización. "La población que transcurre la enfermedad en su hogar, a veces asintomática, a veces con síntomas leves, pero ahora cada vez más con síntomas no tan leves, y también permanece en domicilio porque no hay posibilidad de ingreso, no hay capacidad en el sistema hospitalario para ingresarla", sentenció Ponzo.

La especialista dijo que cada vez más se da que se niega en el ingreso a internación porque los centros hospitalarios tienen pacientes con síntomas más graves que están esperando para entrar. "Que espere en domicilio" es la respuesta, relató Ponzo.

La Facultad de Medicina con el apoyo de la cátedra de enfermedades infecciosas decidió realizar una capacitación para fortalecer la atención de los equipos de primer nivel a pacientes "con formas más graves" de la enfermedad, porque en domicilios "estamos teniendo que asistir personas que no tienen síntomas leves, que tiene dificultad respiratoria con signos de potencial agravación", informó la epidemióloga.

"Se necesitan medidas que hagan viable para la ciudadanía la reducción de la movilidad que necesitamos", expresó Ponzo, y resaltó que no alcanza con la responsabilidad individual: "No es suficiente porque las personas no somos totalmente autónomas, estamos dentro de contextos que nos limitan la autonomía, tenemos un margen de decisión parcial", explicó.

"Hay una sensación de este momento de falta de protección en la población y también de los equipos de salud, no está funcionando el sistema de protección social" que debe ser aplicado desde "las instituciones de gobierno", dijo Ponzo.