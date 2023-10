"Era un tigre de malo en la prensa" y en persona "no se expresaba así": la anécdota con la que Lacalle lanzó una chicana al intendente Lima

El presidente fue consultado sobre cómo estaba su vínculo con el frenteamplista y realizó una crítica a partir de una historia de cuando era diputado.

El presidente Luis Lacalle Pou brindó este miércoles por la tarde una rueda de prensa en Colonia Lavalleja (Salto) y dedicó unos instantes a criticar al intendente frenteamplista de Salto, Andrés Lima.

Lima ha sido crítico de la gestión del gobierno en entrevistas y redes sociales, con cuestionamientos a Lacalle y a otros integrantes del Ejecutivo. "El Presidente sigue de largo: suspendió su venida a Salto a la tarde. Ahora sabemos el motivo de la suspensión: no quiere correr el riesgo de que abran las compuertas de Salto Grande y en vez de agua salgan ediles, militantes de la 404 y del Partido Colorado", escribió en X (ex Twitter), por ejemplo, hace un mes a raíz de la suspensión de una visita de Lacalle al departamento.

El presidente fue consultado este miércoles sobre cómo estaba su vínculo con el frenteamplista y, si bien primero dijo que "no podía correr todas las pelotas" y que no le "correspondía" cuestionarlo, realizó una crítica a partir de una anécdota.

"Me viene a la mente algo de cuando era recién electo diputado, tendría 26, 27 años. Había un diputado del Frente Amplio, no voy a decir el departamento, y yo leía la prensa del departamento y era un tigre de malo el diputado. Un día voy al departamento y resulta que el hombre decía de todo y yo lo veía todo el tiempo en las comisiones y no se expresaba de esa manera. Un día fui y le pregunté por qué se expresaba de una manera en los medios y cuando estamos juntos no se expresa de la misma manera. Me acordé de ese cuento", cerró.

¿Le pasa eso con Lima? "Me acordé de ese cuento", se limitó a reiterar.

Lima es uno de los cuatro precandidatos que tiene el Frente Amplio de cara a las elecciones internas de junio de 2024, junto a Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Mario Bergara. Este miércoles, además, adelantó que firmará en el plebiscito que impulsa el Pit-Cnt sobre la seguridad social.