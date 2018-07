Ernesto Murro aceptó que se considere su nombre para una candidatura presidencial por el Frente Amplio

Afirmó que es un honor que el expresidente José Mujica se lo haya propuesto.

El ministro de Trabajo Ernesto Murro recibió la propuesta del expresidente José Mujica el martes pasado, durante una reunión que tuvieron en el Ministerio de Trabajo.

El ministro aceptó que su nombre sea considerado para una candidatura presidencial.

“Para mí es un honor y una emoción, lo digo con franqueza. Que el expresidente Mujica y otras personas hayan considerado que yo puedo ser precandidato a la Presidencia de la República”.

“Yo no tengo aspiraciones, no tengo ambiciones, lo he dicho claramente. Esto es una propuesta que se me hizo y yo dije que sí”.