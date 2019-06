Ernesto Murro: “En Uruguay hay quienes no quieren que haya consejos de salario ni negociación colectiva”

El ministro de Trabajo compareció en el Parlamento, fue convocado por diputados del Partido Nacional que no se hicieron presentes.

Las declaraciones del ministro Ernesto Murro:

Lo dijimos antes de la conferencia de la OIT, luego y hoy de nuevo: nosotros permanentemente estamos haciendo propuestas, lamentablemente no fueron aceptadas por las cámaras empresariales.

Si se hubieran aceptado las propuestas de 2016 la mayoría de los problemas estarían resueltos. Quien decide quién está en la lista es un acuerdo entre empresarios y trabajadores del mundo, acá no intervienen los gobiernos.

Hemos dicho que es injusto que Uruguay esté en esa lista junto a países donde matan niños, hay trabajo esclavo, se matan dirigentes sindicales. Pero fuimos y acatamos. Nosotros respetamos a los organismos de la OIT, no hacemos como los empresarios que los cuestionan. Vamos a cumplir lo que piden, la conferencia terminó el 21 y nosotros el 26 hicimos una comisión tripartita, nos volveremos a reunir en julio y yo creo que esto va a avanzar.

El análisis del Parlamento comenzó hoy, ojalá hubieran venido los diputados que me convocaron, lamentablemente no vinieron. Pero esto que estuvimos haciendo hoy es parte de este proceso. Nosotros queremos negociación colectiva pero en Uruguay hay quienes no quieren que haya consejos de salario ni negociación colectiva.

Porque esto no solo significa que se hayan aumentado los salarios 55 % más que los precios sino que también hubo una disminución notable de la informalidad. Nosotros queremos y estamos dispuestos a hacer modificaciones en consulta con empresarios y trabajadores.