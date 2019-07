Ernesto Talvi afirmó que “no hay apuro en formar la fórmula colorada” y confesó que “deseaba que ganaran Lacalle Pou o Larrañaga y Martínez”

"Estamos planteando un programa de gobierno profundamente transformador, vanguardista y moderno", dijo.

Así habló el candidato colorado Ernesto Talvi en vivo en los estudios de Telemundo:

“Les quiero agradecer a los medios porque cuando no teníamos demasiados recursos, nos dieron el espacio para darnos a conocer.

No tenemos apuro en formar la fórmula, somos nuevos en esto y queremos tomar la decisión con tranquilidad. Soy economista, me gusta analizar.

Se dio un resultado que no era esperado, la gente votó por la renovación, por una nueva generación de líderes. No descarto a Sanguinetti ni lo dejo de considerar.

Yo creo que el Frente Amplio es un proyecto agotado. El poder desgasta, pasa en todos lados. Ha perdido capacidad de dar respuesta a los desafíos que plantea el porvenir.

Hoy Sanguinetti dijo algo muy claro: ‘yo estoy a lo que Talvi disponga’. Yo ofrezco hacerlo de una manera consensuada. Somos un partido, no somos un carnaval. Queremos que todos los que van a trabajar por la fórmula estén contentos con la decisión.

Estaba deseando que ganara Jorge Larrañaga o Luis Lacalle Pou. No me daba lo mismo, quería sentarme en la mesa con socios confiables. No me importa si así tienen más chance de ganar.

Me gustaría que antes de octubre insinuáramos acuerdos programáticos en cuatro o cinco líneas. Necesitamos una transformación productiva, una transformación educativa de la envergadura de la que hizo José Pedro Varela.

Mi padre llegó después de la guerra a un pequeño país modelo. No había un chiquilín que naciera y no tuviera oportunidad. Eso lo vamos a poder superar solamente si hacemos una gran reforma educativa.

Yo no sé Cabildo Abierto qué piensa más allá de que los venezolanos son ciudadanos de segunda. Vamos a ver, no tiene programas completos que nos permitan saber de qué van.

El criterio tiene que ser la mejor fórmula para que el partido vote de la mejor forma. Si es mujer que sea mujer y si es hombre que sea hombre.

Lo llamé a Óscar Andrade para felicitarlo. Porque aunque estamos en las antípodas acordamos que después de 25 años el Uruguay merecía debatir. Debatimos y acordamos que lo íbamos a hacer para darle una ejemplo a la gente joven.