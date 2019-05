Ernesto Talvi presentó el capítulo de economía y protección social de su programa de gobierno para el próximo período

Apuntó al agro como motor de la economía; planteó medidas de control de gasto en las empresas públicas, y bajar 30 % la electricidad y el gasoil.

“Vamos por un pequeño país modelo para el siglo XXI”.

Ese es el objetivo del programa de gobierno, explicó el precandidato colorado en la Casa del Partido Colorado. Referentes de Ciudadanos, su sector político, expusieron este lunes las propuestas vinculadas a economía y protección social.

Talvi explicó que Uruguay es un país turístico, de logística, tecnológico, pero antes que todo “agropecuario y agroexportador”, y “si el campo anda”, atrás irá el país.

“Poner la economía de pie, volver a recuperar la inversión y crear fuentes de trabajo. Lamentablemente eso no es lo que está ocurriendo. Somos el país más caro para producir, el país más caro para vivir en las américas, el turismo no viene al país más caro, las empresas no producen en el país más caro, están cerrando empresas, se están achicando empresas, y estamos con los niveles de desempleo más altos de los últimos 12 años”.

Talvi dijo que su programa incluye crear un sistema de protección social “moderno y sustentable”, que asegure vivir con dignidad. Asimismo, pidió adoptar medidas de ahorro que permitan bajar el déficit fiscal al final del periodo de gobierno.

“Nosotros hemos propuesto medidas de control del gasto para ahorrar, en el lapso de un periodo de gobierno alrededor de 1.200 y 1.300 millones de dólares, y poniéndole límites a los monopolios. Eso es lo que vamos a hacer”.

“Vamos a bajar el déficit fiscal al final del gobierno, y vamos a bajar 30% la electricidad y el gasoil, para darle un respiro a los sectores productivos que hoy no tienen competitividad”.