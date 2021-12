"Errores burdos": director de Antel por el FA criticó la auditoría del Antel Arena y aseguró que la inversión fue de US$ 65 millones

Daniel Larrosa dice que llevará los errores de la auditoría hecha por la empresa Ecovis a la Justicia

El director de Antel por el Frente Amplio, Daniel Larrosa, considera que hay "errores burdos" en la auditoría que hizo la empresa Ecovis -contratada por el actual gobierno- sobre el Antel Arena. Larrosa especificó que destacaron 12 puntos que, a su entender, están mal.

Aseguró que la inversión para el Antel Arena ascendió a US$ 65 millones desde 2014, algo que estaba dentro del plan de negocios del ente. "Tenía tres escenarios: uno que decía que íbamos a gastar US$ 57 millones, otro de US$ 64 millones y el último de US$ 71 millones. O sea que estamos dentro de los escenarios del Antel Arena", desarrolló.

Sin embargo, de acuerdo a los datos recabados por la auditoría hecha por la administración actual, el costo de la construcción del edificio fue de unos US$ 118 millones.

Entre los supuestos errores, destacó que en los documentos se incluyen valores con IVA, pero este "no va en una comparativa y no es un costo para Antel". Además, los gastos que surgen no están ajustados por inflación y esto afecta al resultado final, afirmó.

Tampoco se contemplan los beneficios financieros que obtuvo Antel por haber hecho una inversión a largo plazo, indicó. Por último, Larrosa dijo que se agregan gastos e inversiones pero se hace la comparativa solo con el concepto de inversiones. "Cuando se hace una comparativa en suma, se tienen que comparar los mismos conceptos", dijo.

"Estos errores los vamos a hacer llegar a la Justicia y, seguramente, un perito que conozca de economía va a poder dar fe de lo que estoy diciendo", añadió.

En la interpelación al ministro de Industria, Omar Paganini, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, consideró "satisfactorios" los informes presentados por los jerarcas. "Bajo este velo de secreto fue que en el Parlamento no se contestaron las preguntas. De 20 solicitudes de informes parlamentarios, se contestó solamente una", sostuvo el presidente de Antel.

Tras la interpelación el presidente de la telefónica estatal aseguró que informaron que "el proyecto fue manejado con una gran improvisación y falta de control" y que "el Tribunal de Cuentas observó todas las contrataciones por incumplir con los principios legales".