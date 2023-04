"Es delicado… no sabés con quién dormís": Caram dijo que su primo "no sabía" de las horas extras de su pareja en la Intendencia de Artigas

“Me dijo que contaba con el apoyo de él”, dijo Caram sobre Lacalle Pou, y afirmó que en Artigas "hay Partido Nacional para rato", lo que lo lleva a pronosticar que su sobrina, la diputada Valentina Dos Santos, será la próxima jefa comunal, porque "la gente lo dice en la calle".

“Esto fue un caso puntual”, dijo este jueves el intendente de Artigas sobre la polémica por el cobro excesivo de horas extras, que llegó a su círculo más cercano. Y es que la funcionaria que cobró 196 horas extras es la pareja de Rodolfo Caram, ahora exsecretario general de la comuna y primo del intendente, Pablo Caram.

La administración municipal presentó una denuncia en Fiscalía por el cobro de "horas extras irregulares" por parte de la exfuncionaria municipal. En el recibo de sueldo de diciembre de la trabajadora, que salió a la luz en enero, había 196 horas extras y 53 horas trabajadas en feriados. A su vez, se constató esta irregularidad en noviembre y otros meses.

En diálogo con Desayunos Informales, Caram dijo este jueves que “se llegó a ese extremo” (de denunciar ante Fiscalía) “por la aparición del recibo” de sueldo.

El caso generó una polémica dentro de la polémica. Y tuvo que ver con el cambio de postura del intendente Caram sobre el caso. "Las cosas incorrectas las vamos a corregir. Conmigo es cristalinidad total. Obviamente que no queda otra que cesar a la muchacha, se le fue la mano", declaró primero el intendente de Artigas sobre el pago de $ 93.000 a la ahora exfuncionaria municipal. Sin embargo, dos días después la postura de la intendencia cambió y el propio Caram debió alegar que por su licencia no estaba al tanto del caso. “Por los documentos que hemos analizado independientemente de la investigación administrativa, no hay nada que permita determinar que acá hubo una irregularidad o un delito. No hay nada", expresaron desde la comuna.

Consultado este jueves sobre ese cambio de postura, Caram respondió: “En el primer momento causó una conmoción importante. Esto es un pueblo chico, donde todo se habla. Recapacitamos, hablamos con el grupo de asesores. Y nada mejor que Fiscalía tenga el caso después de la investigación realizada por un equipo jurídico de la intendencia”. “Ahí capaz que me apresuré, pero lo nuestro es cristalino y recto”, agregó.

Caram señaló además que se hizo “un relevamiento de las horas extras”. Pero aclaró que “Artigas es el departamento que tiene más obras, más del 60% realizadas con funcionarios municipales, que trabajan horas extras”.

Por otra parte, el intendente también fue consultado sobre si habló o no con su primo, exsecretario general de la comuna y pareja de la exfuncionaria en cuestión, sobre lo sucedido. “Lo hablamos. A él no le correspondía el control. Pero se me apersonó. Según él, no estaba al tanto. Me pidió perdón y dijo que no sabía”, afirmó, y agregó: “Es un tema muy delicado… no sabés con quién dormís. Yo le creo y le acepté las disculpas”.

Consultado sobre los otros dos funcionarios que fueron apartados del cargo por este caso, que tenían bajo su órbita el control de las horas extras, Caram respondió: “Hubo una omisión. Son dos funcionarios con más de 30 años de carrera. Tengo un gran aprecio por ellos, pero están a disposición de Fiscalía y separados del cargo. Quiero esperar al fallo de Fiscalía. Al resultado de Fiscalía me voy a atener”.

En febrero, el presidente Luis Lacalle Pou visitó varios carnavales del norte del país, incluido el de Artigas. Allí estuvo reunido con el intendente Caram. “Me dijo que contaba con el apoyo de él”, dijo el jefe comunal.

En tanto, consultado sobre si cree que este caso podría tener consecuencias políticas para el Partido Nacional en Artigas, Caram respondió: “Hay Partido Nacional para rato en Artigas”. “Y la gente lo dice en la calle (que Valentina Dos Santos, su sobrina y actual diputada nacionalista, será la próxima intendenta)”, afirmó Caram y agregó: “El apoyo de la gente no es por sinvergüenza ni por nepotismo, es por el trabajo y el don de gente”.