"Es el último lugar que uno esperaría que pase esto": vecino de Solís contó cómo fue el momento del asesinato del hombre de 41 años

Los dueños de la vivienda donde quedó incrustado el auto con el hombre asesinado a disparos en su interior este miércoles en Solís (Maldonado) no salían del asombro por lo vivido en un lugar "muy tranquilo".

"Estábamos adentro con mi esposa y sentimos los disparos muy cerca y el estruendo enorme que hizo el auto cuando se reventó contra el poste cerco", dijo Néstor González, dueño de la vivienda.

"Al momento que salgo a la calle pasó un hombre corriendo y vi el auto de reojo y le pregunté si estaba en el auto. Aparentemente era una de las dos personas que se salvaron de los atacantes", agregó.

González comentó que escuchó entre tres y cuatro tiros. "Me impactó tanto el choque que no sé exactamente la cantidad de tiros. El auto tenía balas en la parte del costado y atrás. Este es el último lugar que uno esperaría que pase esto", expresó.

"Enfrentarse a una persona muerta en un auto no es algo muy común, no estoy acostumbrado. Al principio creí que estaba herido y no lo quise tocar, mi señora apagó el auto porque quedó prendido acelerado a fondo", señaló.