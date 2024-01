"Es gratificante estar viva, pero no olvidemos exigir seguridad": la joven de 20 años baleada afuera de un baile en Durazno escribió una carta

"Sentí un estallido, un zumbido nubló mi cabeza, no entendí qué pasó. Me senté en el piso y, si mal no recuerdo, veo para enfrente y están mis amigas tiradas protegiéndose”, recuerda Valentina.

“Es gratificante estar viva, pero no olvidemos exigir seguridad para poder divertirnos sanamente sin miedo”. Esa es una de las frases que escribió en una carta Valentina, la joven de 20 años que fue baleada el 25 de diciembre cuando intentaba ingresar a un baile en Durazno.

La joven evoluciona favorablemente y salió del CTI. Sigue internada en Montevideo, pero ahora en sala común. El episodio por el que terminó en esa situación ocurrió sobre las 2:00 de la madrugada de Navidad en las inmediaciones de un baile ubicado en Ruta 14 (paraje La Curva). Hubo varios disparos de armas de fuego que la Policía atribuye a enfrentamientos de bandas de narcotraficantes. Poco después, detuvieron a cuatro personas involucradas y la Justicia imputó a un hombre por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Pero más allá de la actuación policial y judicial, el caso generó gran repercusión en la población local. La semana pasada se llevó adelante una movilización masiva en la capital departamental y algunos vecinos pidieron explicaciones al jefe de Policía de Durazno, Germán Suárez, quien sostuvo que se precisa la colaboración "de todo el mundo". "Esta enfermedad (enfrentamiento entre bandas narco) hace 20 años que empezó acá y a toda esta mierda que hay en la sociedad la estamos combatiendo. Lamentablemente termina pagando alguien inocente como Valentina", expresó Suárez en la puerta de la Jefatura de Policía departamental. "El abrazo que tenía que dar se lo di ayer a los padres de Valentina frente al hospital y la fui a ver. No quise que me vieran porque estaba uniformado. Uno lo entrega todo en el acierto o en el error, pero hacemos. No pudimos evitar esta mierda, es así; pero nos hubiese gustado como policías y padres que somos", apuntó.

Ahora, a poco más de una semana de lo sucedido, Valentina escribió una carta que hizo llegar a medios locales, incluido Alternativa Durazno. Allí, relata lo que recuerda de la madrugada de Navidad y todo lo que siguió después, además de agradecer el apoyo recibido.

“Ese día de fiesta después de festejar con mis padres, me despedí de ellos y partí con amigas a un baile. Todo era linda energía, clima festivo (...). Bajamos de la camioneta, frente al establecimiento del hecho, caminamos un par de pasos hacia la entrada del baile, cuando empiezo a ver que el resto de jóvenes comienzan a correr y decir ‘corran, corran’”, escribe la joven.

“En ese mismo momento sentí un estallido, un zumbido nubló mi cabeza, no entendí qué pasó. Me senté en el piso y, si mal no recuerdo, veo para enfrente y están mis amigas tiradas protegiéndose”, detalla.

Más adelante, Valentina cuenta que recuerda que la subieron a un patrullero y que el zumbido seguía en su cabeza. “Ingresé al hospital y ahí reaccioné que aquello que corría por mi cuerpo era sangre”, dice. “Por momentos ahora mi mente se nubla y mi último recuerdo de esa noche de supuesta fiesta fue la imagen mía en una ambulancia, siendo vista por los padres de mis amigas y mis viejos, dándome palabras de aliento. Hasta allí llega mi recuerdo del 25”, agrega.

“Cuatro días después, abro los ojos, volví: estaba en CTI. Hoy, 3 de enero, ya me encuentro con internación normal, tengo la mitad de la cara con parálisis facial, mis expresiones en el rostro no se notan. No se sabe aún si perdí o no un tímpano. Pero a pesar de ello me siento en una las etapas más felices, decirle a mi familia y a mis amigas que las amo es una bendición”, cuenta Valentina en su carta.

En esa línea, la joven manifiesta estar agradecida por la marcha que se realizó y por la preocupación que demostró la comunidad local. “Los cuentos que me llegaban de su apoyo me hicieron agarrar fuerzas, me sentí acompañada, entendida”, dice.

“Como jóvenes queremos divertirnos sanamente, disfrutar de tan linda ciudad, saber que no hace falta comprar una entrada cara para asegurar la seguridad. Ese día dejó visto que no interesan las etiquetas ni el lugar, nos puede pasar en cualquier lado. Merecemos seguridad constantemente en todo momento”, afirma.

Valentina dice reconocer que “la recuperación física” le va a llevar “mucho tiempo”, pero considera que “todo eso pasa a segundo plano” cuando ve que volvió a “tener otra oportunidad” y que lo sucedido con ella “marcó un día de reflexión en Durazno”.

“Es gratificante saber que actuó la Justicia, gratificante estar viva, pero no olvidemos exigir seguridad constante para poder divertirnos sanamente sin miedo”, concluye la joven.