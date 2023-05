"Es muy lamentable" que a partir de la muerte de una maestra "se deje de rehén a miles de niños", dijo Silva sobre paro de Ademu

"De las 269 escuelas que tenemos en Montevideo con servicio de alimentación, estuvieron cerradas 123 escuelas, implicando cerca de 25.790 niños que hoy no recibieron su alimentación”, apuntó la directora interina de Primaria.

“No está bien usar un hecho tan triste como este como plataforma para una paralización que perjudica a tanta gente y que no logra recomponer el clima de trabajo y la vida institucional de la Escuela Nº4”, afirmó este lunes el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva en relación al paro al que convocó para esta jornada la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) por el fallecimiento de una docente.

El episodio ocurrió en la mañana del jueves 11 de mayo: una maestra de 42 años de la Escuela Nº4 de Montevideo murió por un paro cardíaco cuando estaba ingresando al centro educativo. Tras el episodio, las autoridades resolvieron continuar normalmente con las clases. Los alumnos de la maestra fallecida tuvieron clases con un suplente, según informó La Diaria. Ante ello, Ademu emitió un comunicado solidarizándose con la familia y repudiando la decisión de no suspender las clases, y en la tarde-noche del domingo convocó a un paro de actividades para este lunes.

Ante esta situación, la ANEP convocó a una conferencia de prensa este lunes, con Silva y la directora interina de Primaria, Olga de las Heras, a la cabeza.

Durante la conferencia, De las Heras hizo un repaso de lo sucedido y lo actuado por Primaria. “El fallecimiento no sucedió dentro de la escuela, fue fuera del centro escolar. La maestra se sintió mal, fue reanimada dentro de la escuela y luego trasladada a un centro médico. Hablamos de una escuela de tiempo completo, con una población de casi 400 alumnos, con 16 maestros. El jueves 11 estuve presente en la escuela con otras autoridades, y también el Programa de Escuelas Disfrutables, siempre dentro de un ámbito de solidaridad, de empatía. Y consideramos que era fundamental el apoyo a toda la comunidad educativa: docentes, niños y familias. Se pusieron en práctica los protocolos para estos tristes hechos. Ese día estaba iniciado el día escolar, los niños ya habían entrado, eran cerca de las 8:30 horas. La maestra se descompuso en la dirección, en un ámbito más privado. Cuando estuve, no percibí que los niños estén pasando por alguna situación de inseguridad o de incertidumbre. Y felicito a las maestras por la entereza con la que ellas estaban en la institución”, dijo.

En esa línea, la directora interina de Primaria remarcó que “la normativa, que data del 2016, expresa que el día del sepelio y velatorio de un docente, ese día se cierra la escuela”, y que así sucedió en este caso. "Pero el jueves la escuela no estuvo sola, estuvo el equipo de Escuelas Disfrutables. Entendemos que procedimos de acuerdo a la normativa y atendiendo los requerimientos. En ningún momento se nos solicitó de parte del colectivo docente que se quisiera retirar el jueves”, apuntó.

La entrada al paro de este lunes sucedió en las últimas horas. “El domingo se nos llamó y se nos dijo que los docentes querían estar hoy en la escuela, pero sin niños, que necesitaban una jornada de reflexión. Nosotros consideramos que la reflexión es con los niños y con las familias, no es una reflexión sin niños. Lo sucedido afecta a toda la población escolar, no solamente a los maestros. Afecta a los niños y a sus familias. Cuando se me dijo el domingo que querían una instancia de reflexión, se consideró en consulta con el cuerpo inspectivo que no ameritaba que los niños no fueran a la escuela”, relató De las Heras.

Como consecuencia de que “el paro se resolvió a última hora del domingo”, Primaria no pudo desplegar este lunes el sistema de emergencia de viandas de comida para el funcionamiento de la alimentación escolar habitual. “Quedaron escuelas que no pudieron dar la alimentación como acostumbramos hacerlo a través de las bandejas, porque las empresas no podían organizar un servicio de emergencia a esa hora. De las 269 escuelas que tenemos en Montevideo con servicio de alimentación, estuvieron cerradas 123 escuelas, implicando cerca de 25.790 niños que hoy no recibieron su alimentación”, apuntó.

“El sindicato no actuó responsablemente y dejaron de rehén a los niños”

Tras la conferencia, Silva lamentó “profundamente” en rueda de prensa que “ante este hecho triste, el sindicato haya decretado un paro injustificado”. “Porque muchas de las cosas que se dijeron son mentira. No es cierto que la maestra falleció en la escuela, no es cierto que hubo un pedido el jueves para suspender las clases y no se hizo lugar. No es cierto que no hubo acompañamiento. No es cierto que hoy iban a ir recién al mediodía los psicólogos a trabajar con la comunidad. Es muy lamentable que ante esta triste situación se deje de rehén a miles de niños y niñas de Montevideo”, apuntó.

“Tenemos 120 escuelas afectadas en su servicio de comedor y clase. Los padres y madres no tuvieron noticias, y fueron a las escuelas y se encontraron sorpresivamente con las escuelas cerradas”, agregó.

En esa línea, consideró que “no todo vale” y que el sindicato de maestros no actuó responsablemente. “Nuestro llamado es a la reflexión, no todo vale, no está bien hacer este tipo de cosas. Diferencias existen, situaciones a mejorar siempre. Pero hay que actuar sobre la verdad de los hechos, tal como acontecieron. ¿Por qué una jornada de reflexión solo con los maestros? ¿Por qué dejar afuera a los niños que también lo necesitan? La propuesta era que la escuela abriera sus puertas con psicólogos, con inspectores, con técnicos, generando una reflexión compartida entre niños y docentes. Es lamentable lo que se ve algunos colegas docentes en redes sobre un hecho tan triste, donde procuran llevar agua para su molino, tratando de poner en cuestionamiento muchos aspectos de la transformación educativa. Está bien eso, lo que está mal es que suceda a partir de hacerlo de un hecho tan triste como el fallecimiento de una docente. Con estas cosas no se juega. No se ha actuado responsablemente”, agregó.

En tanto, consultado específicamente sobre el comunicado del sindicato, en el que afirman que existe “violencia institucional” en Primaria, Silva respondió: “No existe violencia institucional. Lo que ha existido es mucho humanismo y solidaridad. Está muy mal lo que se hizo”.