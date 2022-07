"Es muy triste que la ignorancia venza a la ciencia": madres y abuelas se enteraron del fallo cuando sus niños estaban por recibir la vacuna

"Por más que me enoje, si es una resolución no podemos hacer nada, respetarla", dijo una mujer que estaba en el Pereira con su nieto.

Hasta el vacunatorio del Hospital Pereira Rossell llegaron este jueves padres y madres para que sus niños recibieran una de las dosis de la vacuna anticovid. Allí se enteraron del fallo del juez Alejandro Recarey, que suspendió la inoculación en el caso de los menores entre cinco y 13 años tras una acción de amparo. El Ministerio de Salud Pública (MSP) comunicó que apelará la sentencia, pero que la acatará en el ínterin.

"Es muy triste que la ignorancia venza a la ciencia", dijo una madre que fue al vacunatorio del Pereira Rossell, pero ya se había suspendido tras el fallo del juez Recarey. "Queremos proteger nuestros niños", indicó y agregó que es muy "injusto" y "triste". pic.twitter.com/yQeLi4YEuE — Telemundo (@TelemundoUY) July 7, 2022

"Es muy triste que la ignorancia venza a la ciencia", dijo a Telemundo una madre que estaba en el vacunatorio y que lamentó la decisión de la Justicia. "Espero que cambie rápidamente, porque estoy esperando hace mucho por esta vacuna", agregó. La mujer -que tenía la intención de vacunar a su hija de cinco años este jueves- agregó que está comprobado que la vacuna protege contra el Covid-19 y sumó: "Espero profundamente que la Justicia tenga inteligencia y no se baje ante la ignorancia de los antivacunas".

Una abuela que llegó hasta el vacunatorio con su nieto este jueves dijo que la decisión de no inocular más a los niños la conoció ya en el Pereira Rossell. "Él venía por la segunda dosis", dijo señalando a su nieto. "Por más que me enoje, si es una resolución no podemos hacer nada, respetarla. Esperemos, si dios quiere, que pongan la agenda rápida para que queden con todas las dosis completas", añadió.

Otra madre que había llegado al vacunatorio con su hijo dijo que el fallo judicial le despertó dudas sobre si darle la dosis o no al niño. "Ahora no sé si se la voy a dar o no, porque hasta que no me expliquen un porqué no sé si se la voy a dar".

Una mujer que estaba con su hija que tenía que recibir la segunda dosis escuchó una vez en el vacunatorio que la administración de las dosis se había suspendido luego de la decisión de Recarey. "Hay niños que ya tienen la primera dosis, y ella ya la tiene, no costaba darle una segunda dosis", dijo. Recordó que la inoculación no es obligatoria en Uruguay, por lo que, comentó, no entiende esta decisión.

En tanto, otra abuela que estaba ahí con su nieto contó a Telemundo que está "demostrado" que la vacuna no genera ningún perjuicio en los menores. "No puedo entender que pase