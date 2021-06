"Es preocupante que la información siga siendo tan confusa"; la hermana de Andrea Panini pidió más información a la Fiscalía

La mujer, que vive en Argentina, reclamó que los investigadores muestren las imágenes que muestran a su hermana en Atlántida y tomando un ómnibus hacia Parque del Plata.

Paula Panini es hermana de Andrea, la mujer argentina de 43 años que lleva cinco días desaparecida. Vivía en Neptunia, de donde salió a hacer un trámite en Atlántida y no volvió.

Según la versión de la Fiscalía, la mujer fue en su bicicleta a Atlántida, visitó la defensoría de oficio en el centro, luego volvió hacia Neptunia donde dejó su bicicleta atada con un candado en el peaje de Pando y se tomó un ómnibus en dirección este con destino a Parque del Plata.

Su hermana consideró en el programa Esta Boca es Mía que "es muy preocupante que la información siga tan confusa", y señaló que la familia pidió a la Fiscalía que les muestren las imágenes de las cámaras que la sitúan en esos lugares, pero que no lo hacen. Ellos consideran otra cronología: "El dato real que tenemos es que de su casa se va al peaje de Pando, deja ahí su bicicleta, se toma un micro a Atlántida, llega a Western Union donde retira dinero, va a la defensoría y listo, se terminó. De la defensoría no hay fotos, porque me dicen que llegó, pero la foto no está".

Este martes se conoció la versión de una peluquera y el sereno de un liceo de San Luis que afirman haberla visto el fin de semana. Ambos relatan que pidió ingresar para utilizar el baño. La peluquera dijo que la notó nerviosa y sintió temor, por lo que no la dejó ingresar, mientras que el sereno del liceo afirmó que la mujer actuaba extraño, pero como estaba sola la dejó entrar.

Paula relató que su hermano, que viajó a Uruguay para seguir de cerca la búsqueda de Andrea, ya habló con estas personas. "La información sigue confusa, y yo como hermana exijo que la información sea precisa", insistió.

Sobre el hecho de que la mujer desaparecida dejó en su vivienda tanto su celular como el dispositivo para rastrear su ubicación y la de su ex pareja, que tiene colocada una tobillera eléctrica, su hermana dijo que "no le daba mucha importancia a la tecnología" y agregó que "tuvo que ponerse más las pilas por la pandemia, porque las clases de yoga las da por Zoom".

Andrea le dij a su hijo que volvía a las tres de la tarde, aseguró Paula, y "vos a tu nene le decís que volvés a las tres y es las tres, a tu hijo no le mentís", y agregó: "Mi hermana es una súper mamá, es una súper amiga, es una tipaza".

"Yo lo que pienso es que mi hermana tiene que aparecer ya, no está ausente, está desaparecida", sentenció.