"Es retrucho": Maxi de la Cruz denunciará a publicidad sobre criptomonedas que muestra imagen falsa en la que lo llevan detenido

Una publicidad engañosa de criptomonedas en internet muestra al actor y comunicador Maxi de la Cruz detenido por policías. Ante esta situación, el artista alerta que es una estafa y su representante presentará una denuncia en las próximas horas.

La imagen alterada que circula en redes sociales muestra a Maxi de la Cruz junto a dos efectivos policiales que lo llevan detenido. El texto de la falsa publicidad asegura que el artista fue preso por revelar un secreto de sus finanzas.

Al clickear en la imagen, redirecciona a otra publicación falsa de una entrevista del programa El Living de Canal 5 donde supuestamente el actor le da consejos a la conductora para invertir en una plataforma de criptomonedas.

“Me mandaron mensajes, sobre todo usuarios de Instagram, que me mandaran capturas mostrándome y preguntándome si era yo, que qué me había pasado. Mucha gente estaba preocupado y no se daba cuenta de que era recontra trucho”, apuntó el actor en entrevista con Telemundo.

“Yo opté por no darle trascendencia a eso, y no hacer eco de eso. Pero entiendo que no sé bien a qué te lleva, y no se si es una estafa o algo que te quieren vender”, agregó.

Según confirmó a Telemundo el representante del artista, en las próximas horas se estará presentando la denuncia en Delitos Informáticos de la Policía.

“Lo que le digo a gente es que no se deje llevar por eso porque es retrucho, es una estafa”, apuntó De la Cruz.