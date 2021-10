"Es un acuerdo que a las dos partes les sirve", dijo el presidente de Colonización sobre fórmula para fideicomiso

Julio Cardozo valoró la fórmula encontrada por los distintos sectores de la coalición de gobierno.

El presidente del Instituto Nacional de Colonización, Julio Cardozo, aseguró que la fórmula acordada por los senadores de la coalición y el Poder Ejecutivo para nutrir de fondos el fideicomiso de regularización de asentamientos "le sirve" a todos los involucrados. "Es un acuerdo que a las dos partes les sirve", dijo.

Como estaba previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo, el fideicomiso se nutrirá con la recaudación del adicional al Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) a los inmuebles rurales, y por la sobretasa del Impuesto al Patrimonio. Lo recaudado, hasta ahora, era transferido al Instituto Nacional de Colonización para la compra de tierras. La coalición se compromete a volver a dirigir estos fondos hacia allí cuando finalice el fideicomiso.

Mientras tanto, Colonización tendrá dos nuevas fuentes de ingreso. Por un lado, recibirá US$ 15 millones de reasignación presupuestal de partidas previstas en rendiciones de cuentas anteriores, que no fueron ejecutadas. Este dinero será destinado para la compra de tierras exclusivamente.

El Poder Ejecutivo además agregará US$ 25 millones provenientes de Rentas Generales para pagar intereses de préstamos que saquen los colonos para proyectos productivos. Esto permitirá un margen de crédito de casi US$ 120 millones para adquirir herramienta que actualmente no están disponibles.

"Estamos conformes y creemos que es un buen resultado después de muy buenas negociaciones de los senadores, así como de los diputados, y la buena disposición del Poder Ejecutivo para llegar a este acuerdo", valoró Cardozo.

¿Cómo afecta los recursos de Colonización, se ve afectado el instituto? "Mantiene los recurso en el sentido de que hoy no los tiene como propios por las leyes, sino que depende de Economía. Después veremos cómo instrumentamos eso. A medida que aparece un buen negocio para la adquisición de un campo, cuáles son los pasos a seguir para que se envíe ese dinero", dijo.

"No es lo mismo pero a los montos y a las necesidades del instituto, creo que se puede perfectamente seguir trabajando bien", dijo Cardozo, a propósito de la cantidad de dinero otorgada para la compra de tierras.

Asimismo, el presidente contó que Colonización prevé generar fideicomisos propios. “Vamos a seguir porque eventualmente nunca se sabe, hay situaciones específicas que se dan en el agro o en la economía y el Instituto tiene la necesidad de seguir con fondos, en este caso propios, ante eventuales necesidades", dijo.

Colonización también continuará con la venta de tierras.