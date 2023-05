"Es un hecho de práctica jurídica y política que el ministro renuncie", dijo Sanguinetti tras pedido de Lacalle a Moreira

"Si hay un funcionario de confianza es el ministro, no se precisaría ningún debate", expresó.

El expresidente de la República Julio María Sanguinetti, se refirió este viernes al pedido de renuncia del presidente Lacalle Pou a la ministra de Vivienda, Irene Moreira. "Es un hecho de elemental práctica jurídica y política que el ministro renuncie. Es habitual, eso no estaría en debate", afirmó.

En ese sentido, el secretario general del Partido Colorado señaló que el ministro es un cargo de confianza del presidente y "ni siquiera precisaría explicar razones".

"Todo se produce a raíz de una adjudicación particular y personal a alguien vinculado a la actividad política de la ministra. Por lo que he visto no hay sustento legal claro", expresó Sanguinetti respecto a la adjudicación de forma directa de una vivienda por parte de Moreira.

"Estábamos ante un caso muy puntual de un arrendamiento con opción de compra, eso no aparece vinculado a ninguna capacidad de la ministra de disponerlo de forma personal", agregó.

Además, dijo que no fueron "razonables" las declaraciones del senador Guido Manini Ríos de que fue "una equivocación" el pedido de renuncia de parte del presidente. "Si hay un funcionario de confianza es el ministro, no se precisaría ningún debate y menos de este tipo", remarcó Sanguinetti.

Consultado por el futuro de la coalición, el expresidente recordó que la coalición "no se ha roto" por episodios en los que ya estuvo involucrado un ministro. "Eso sería lo deseable, no es un tema de incendiar la pradera", apuntó.

Manini sostuvo que la decisión del presidente "no se basa" en el hecho puntual de la adjudicación y apuntó contra algunos socios de la coalición. En ese sentido, Sanguinetti dijo no entender la postura de Manini. "Ha habido diferencias en más de un punto y todas se han resuelto", añadió.

A su vez, remarcó que "no se puede ver" detrás de ninguna actitud del Partido Colorado "nada conspirativo". "La vida institucional sigue, no me ubico en la hipótesis de Cabildo afuera de la coalición. Si no es así será un replanteo distinto", manifestó.

Por último, consultado sobre si es pertinente que la ministra convoque a una conferencia dentro del ministerio dijo que no hay que entrar en "muchos detalles". "De pronto es una inquilina precaria si hubiera renunciado antes, pero aparentemente no ha renunciado", concluyó.