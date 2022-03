"Es un infierno, una película de terror", dijo el hermano de la uruguaya que murió junto a su hijo al tratar de cruzar a EE.UU.

"Ella era una persona muy alegre, muy llena de vida, emprendedora. Él también, un niño súper alegre", dijo sobre su sobrino.

Los uruguayos Alexa Nadine Patiño, de 25 años, y su hijo Ismael, de cuatro, murieron el miércoles de esta semana al tratar de cruzar el río Bravo que separa México de Estados Unidos, según informó el medio estadounidense Telemundo Internacional.

La mujer y el niño viajaban junto al esposo de Patinho y padre de Ismael, el cubano de 33 años Guillermo Alan Matos. Según dijo el hombre, la corriente los llevó río abajo y él fue el único que logró sobrevivir.

El hermano de Alexa, Alexis, habló con Telemundo Internacional sobre su hermana y los planes que tenía.

"Ella era una persona muy alegre, muy llena de vida, emprendedora. Él también, un niño súper alegre", dijo sobre su sobrino.

Hace alrededor de un mes, contó, la familia decidió emigrar. "Resolvieron buscar un futuro en Estados Unidos", dijo, y agregó: "Eligieron quizás un método poco ortodoxo".

El 25 de febrero la mujer salió hacia México. Tomó un vuelo que hizo escala en Panamá. En México se encontró con su esposo. "Hace un par de días nos dijeron que iban a hacer el viaje hacia la frontera", contó. Su hermana no dio detalles sobre cómo pasarían a Estados Unidos. "Yo mucho no quise saber de la manera en la que iban a pasar porque me iba a poner bastante nervioso", dijo Alexis.

En la tarde del miércoles la familia perdió contacto con la mujer. Hasta ese momento se comunicaban a través de WhatsApp. "No supimos más novedades hasta esta mañana (por la del jueves) que nos enteramos por los medios", dijo. "Fue un día que fue una completa tortura. Es un infierno, una película de terror, porque cada cosa que íbamos sabiendo era aún más desgarradora", añadió.