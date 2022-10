"Es un mensaje de cordura política y republicanismo": Cosse celebró posible falta de apoyo en el Senado al juicio político en su contra

“Me parece bien que el sistema político actúe con los pies en la tierra y los pies en la república”, agregó la intendenta de Montevideo.

A principios de octubre, la bancada nacionalista de ediles promovió en la Junta Departamental de Montevideo un juicio político a la intendenta Carolina Cosse. Días más tarde, la bancada de ediles de la coalición en Montevideo presentó los fundamentos para solicitar el juicio político: en el documento señalaron que es el “corolario de dos años de gobierno” en los cuales la jerarca departamental “ha intentado eludir todos los mecanismos de contralor”.

Sin embargo, quien puede realmente dar lugar al proceso es el Senado de la República. La Cámara de Senadores remite el pedido de juicio político a la Comisión de Constitución y Legislación, y es la comisión la que recibe a los ediles que acusaron y llama a la intendenta en calidad de acusada. La comisión, una vez analizados los elementos, puede resolver que no hay mérito para un juicio político o llevarlo al Senado.

No obstante, si eso prospera, en el Senado se deberían llegar a 21 votos para separar del cargo a la intendenta. Y parece difícil llegar a esa cifra: porque los votos del Frente Amplio no acompañarían la medida. Pero también porque, según se fue conociendo en los últimos días, algunos legisladores de la coalición de gobierno no ven con buenos ojos una medida como la de un juicio político.

Consultada sobre qué opina acerca de que legisladores de la coalición de gobierno a nivel nacional, que es opositora en Montevideo, puedan negarse a dar lugar al juicio político en su contra, Cosse dijo este jueves que le parece “un mensaje de cordura política”.

“Es un mensaje de cordura política, de republicanismo”, dijo Cosse, y agregó: “Me parece bien que el sistema político actúe con los pies en la tierra y los pies en la república”.

La vicepresidenta Beatriz Argimón, y los ministros Javier García y Pablo Mieres fueron algunos de los dirigentes en demostrar públicamente ciertos matices con una medida como la del juicio político. En los últimos días, en tanto, se conoció que senadores colorados y de Cabildo Abierto tendrían posturas similares.