"Es una de las equivocaciones más feas que he cometido", dijo Peña sobre la contratación del hermano del intendente

"Yo ya pedí disculpas a la población de Lavalleja por el error cometido", agregó.

El intendente de Lavalleja, Mario García, compareció el jueves ante la Junta Departamental luego de haber sido convocado por el edil frenteamplista Mauro Álvarez para dar explicaciones sobre las compensaciones salariales otorgadas a su hermano, Ariel García, y al hermano de la exintendenta Adriana Peña, Gerardo Peña.

La ex intendenta de Lavalleja se refirió a la comparecencia , y afirmó que ella -que ahora ocupa una banca como edila- y sus compañeros de lista se retiraron de sala antes de votar la moción.

Explicó que se presentaron dos mociones. Una de la coalición, en apoyo a las respuestas del intendente, y otra de la oposición, que establecía que no habían contestado las interrogantes. "Le entregamos a la dirección de Jurídica un listado de 400 resoluciones que no nos habían llegado, por consiguiente no podemos decir que estaban todas contestadas. No estábamos de acuerdo con ninguna de las dos (mociones), y por en de nuestra lista se retiró de sala", explicó este viernes en Desayunos Informales.

La exjerarca dijo con el tiempo se dio cuenta que cometió "una gran equivocación" al cumplir con el pedido del intendente García previo a su asunción al haber contratado al hermano de él. Además, afirmó que le pidió "si podía conservar la dirección del área de seguridad laboral, que no tenía a quién poner, que era mi hermano". Respecto a esto, dijo : "También fue una gran equivocación". Sin embargo, aclaró que "nunca hubo un acuerdo de que yo contrataba a su hermano y que quedara mi hermano", eso "es mentira", remató.

"En diez años cometí muchos errores, pero es una de las equivocaciones más feas que he cometido. Yo ya pedí disculpas a la población de Lavalleja por el error cometido", sentenció.

Sobre las compensaciones salariales que algunos jerarcas de la comuna recibieron, expresó: "Lo que se explicó era que el sueldo del cargo de confianza se daba como compensación hasta que el presupuesto se votara. Más allá de eso, están las compensaciones con las que nosotros no estamos de acuerdo de $ 320.000. Nos parece extremadamente excesiva".

También fue consultada por la designación de familiares en cargos de confianza. Señaló que "es tradicional sí", pero "no solo en las intendencias". "Recuerden todos los casos del gobierno nacional que se vieron en el período pasado y en el otro", agregó, y afirmó que "es algo que se va transitando a su desaparición". También aclaró que ella no contrató a su hermano, sino que "vino en comisión de su lugar de origen".