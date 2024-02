"Es una figura que no tiene trascendencia política": senadores de Cabildo Abierto criticaron ingreso de diputada suplente al PN

"Se trata de una caso de ingratitud de alguien que estaba llamado a vivir en el anonimato. Su labor legislativa fue muy pobre y culmina ahora pataleando porque está en desacuerdo con el reparto de cargos", apuntó Domenech.

"Es una figura que no tiene trascendencia política", afirmó este lunes el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, sobre la salida de la diputada suplente Inés Monzillo al Partido Nacional para militar -dentro del Espacio 40- la precandidatura de Álvaro Delgado a la Presidencia.

"Me resulta doloroso que una persona que nosotros impulsamos, le dimos la oportunidad de una suplencia y alternar en Cámara de Diputados, sin razones valederas tome una actitud de esta naturaleza", expresó Domenech en entrevista con el programa 12 PM de Azul FM.

"Tuvimos una reunión con ella, pero no fundamentó con contundencia las razones por las que se alejaba. Vi en El País que lo que le molestaba es el reparto de cargos, la verdad que si accedió a Cabildo Abierto por cargos se equivocó. En Cabildo no nos dedicamos a repartir cargos", afirmó.

"No le quiero dar trascendencia a la decisión de Monzillo porque no representa nada", aseguró el senador y agregó que, para él, usó a Cabildo Abierto para "proyectarse".

"Se trata de una caso de ingratitud de alguien que estaba llamado a vivir en el anonimato. Su labor legislativa fue muy pobre y culmina ahora pataleando porque está en desacuerdo con el reparto de cargos", apuntó.

"Para mí Monzillo es punto y aparte, me he olvidado de una figura que me resulta ingrata. A mí las traiciones me molestan", concluyó Domenech.

"No es una buena noticia para Cabildo"

Por su parte, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró que el alejamiento de Monzillo "no es una buena noticia para Cabildo".

"La decisión la respetamos, cada uno es libre. Es una diputada suplente que no la vamos a tener dentro de las filas del partido de acá en más", dijo a Telemundo.

"Cabildo sigue consecuente con sus principios, es un partido de propuestas, estamos permanentemente defendiendo al ciudadano de a pie, no sé a qué se refiere (Monzillo) en las cosas que no le han gustado, pero siempre tuvo las instancias de conversarlo en la interna del partido", añadió.

Consultada este lunes sobre los motivos de su alejamiento del partido, Monzillo respondió este lunes: "Hubo cosas que yo considero no se hicieron bien. Por un tema de conciencia y defender mis principios y valores había cosas que no podía aceptar. Tenía que dar el paso al costado. Por ejemplo lo que sucedió con la ministra (Irene Moreira) que nunca tuve una respuesta clara de lo que pasó. Los cargos que se dieron y otros temas internos que yo no me sentía cómoda trabajando allí ni representada".

Sobre el caso de Moreira, profundizó: "Faltó saber la información real. Que se nos proporcionara el material de si se hizo lo correcto o no se hizo la correcto y el porqué".