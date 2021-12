"Es una norma humanitaria más allá de militares o de civiles", Sanguinetti sobre proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años

El expresidente consideró que los paros están "cargados de lo que significa el escenario político"; defendió la LUC y dijo que es una "ley de derechos"

En rueda de prensa, el expresidente Julio María Sanguinetti se refirió al proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto que propone prisión domicialiaria para mayores de 65 años.

Días atrás se supo que la coalición de gobierno postergó la discusión, dado que "hay temas que son para ahora y otros para después del referéndum", dijo Sanguinetti. "Este es un tema para discutir luego", agregó.

Sobre si está o no de acuerdo, dijo que "habrá que ver". "Hay un filososfía, como dice mi colega Mujica, de que la prisión no es para mortificar como dice la Constitución", adelantó Sanguinetti y afirmó que es "una norma humanitaria más allá de militares o de civiles". El País informó que el Partido Colorado y el Nacional resolvieron que no acelerarán las discusiones sobre este tema y que el debate quedará para el año que viene .

Paros cargados de escenario político

Por otro lado, Sanguinetti también se refirió a la LUC y la llamó como "una ley de derechos". Sobre el referéndum, explicó que "naturalmente" se carga de la opinión favorable o contraria al gobierno. "Como son notorios los paros que estamos viviendo, que indudablemente están cargados de lo que significa el escenario político", consideró.

En ese sentido, Sanguinetti entiende que hay personas que están de acuerdo con la ley pero no votarán a favor porque "están en contra del gobierno". "Lo importante sería que la gente pudiera leer y votar con convicción", agregó.