"Es una plataforma que va a perdurar por encima de este período de gobierno", dijo Lacalle sobre la coalición

El mandatario sostuvo que el vinculo personal con Manini Ríos está "bien", pero lo que tienen que asegurar "es el vínculo institucional".

El presidente Lacalle Pou habló este jueves por primera vez tras la polémica que se generó en la coalición de gobierno tras el pedido de renuncia a la ahora exministra de Vivienda Irene Moreira, y las declaraciones del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.

"La coalición sigue bien. Hay que tener paciencia, prudencia y equilibrio", afirmó Lacalle en rueda de prensa luego de participar en la inauguración de una escuela del Instituto Impulso en el barrio Cóppola. De todas maneras, sostuvo que "siempre" es posible mejorar. "Tampoco hay que decir yo hice todo bien porque no hicimos todo bien, por algo pasan este tipo de cosas", agregó.

En ese sentido, reiteró que en la coalición son cinco partidos distintos que comparecieron con cinco candidaturas y sus programas políticos. "Después firmamos un compromiso por el país, eso es lo que nos une con la gente", consideró.

"Para que esta coalición funcione y perdure, creo que va a perdurar por encima de este período de gobierno, tiene que ser lo suficientemente amplio y que todo el mundo tenga comodidad. Vemos que a veces se generan este tipo de rispideces, tratemos de funcionar para que nadie pierda su individualidad y que nadie piense que está siendo perjudicado", manifestó.

Lacalle dijo además que han cumplido un "enorme porcentaje" de las cosas que prometieron y reconoció que quedan algunas por cumplir por ejemplo la recuperación salarial del sector privado y profundizar más en adicciones.

"La coalición no se agota en el compromiso por el país porque el compromiso por el país no es ir poniendo tics con lo que hicimos. También es sostener una política de gobierno todos los días, es una plataforma que va a perdurar por encima de este período de gobierno, dependerá de aquellos que estén en el gobierno y que comparezcan ante la ciudadanía en el período que viene", apuntó.

Consultado por los dichos de Manini de que muchas de las propuestas de Cabildo Abierto la coalición no las llevó en este período, el presidente señaló hay propuestas de todos los partidos políticos y senadores. "Todo el mundo tiene derecho a presentar sus cosas, no quiere decir que se apruebe todo. Lo que no se puede hacer es no apoyar lo que está en el compromiso por el país", subrayó.

Por último, indicó que el vinculo personal con Manini dijo que está "bien". "Los vínculos personales son importantes, pero lo que tengo que asegurar es el vínculo institucional", concluyó.