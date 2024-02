"Es una vergüenza" y "hacen honor a las peores prácticas de Maduro", dijo Lema sobre suspensión a Ripoll de derechos de afiliada a Adeom

“Acá están censurando y hay una persecución política a Valeria Ripoll. ¿Por qué? Por pensar distinto", dijo el ministro de Desarrollo Social.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, consideró que “es una vergüenza” que la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo le suspendiera sus derechos como afiliada al sindicato a Valeria Ripoll, exdirigente de ese colectivo y recientemente incorporada a la militancia activa del Partido Nacional.

En agosto de 2023, la entonces secretaria general de Adeom anunció que dejaría ese cargo y que pasaría a la vida política activa. Su decisión sorprendió a algunos: y es que Ripoll anunció que militaría por el Partido Nacional y que apoyaría la precandidatura de Álvaro Delgado. Además, manifestó en varias oportunidades su cercanía con el ministro Lema. Desde entonces, ha tenido discursos muy críticos con el Frente Amplio.

En los últimos días, Adeom, nucleada en el Pit-Cnt, emitió un comunicado en el que señala que su Consejo Ejecutivo resolvió “la suspensión de los derechos de afiliada a Valeria Ripoll”: “No tiene el aval para representar sindicalmente a los trabajadores de Adeom ante la Federación Nacional de Municipales y el Pit-Cnt. Ante posibles apariciones y posicionamientos política en la prensa, dejamos constancia que sus dichos no nacen de discusiones dadas en la interna de nuestro sindicato”.

Ante esto, Ripoll aseguró que la “persiguen políticamente” y afirmó que la suspensión que resolvió Adeom no corresponde. "¿Saben qué pasa? Voto al Partido Nacional en las próximas elecciones, por eso me suspenden, porque me persiguen políticamente”, dijo en una actividad de Delgado.

Al ser consultado al respecto en las últimas horas, Lema dijo en rueda de prensa que le parece “una vergüenza” lo sucedido.

“Lo que termina demostrando con esto el Pit-Cnt es que no solamente se saca fotos con (Nicolás) Maduro -presidente de Venezuela- sino que ejerce las mismas prácticas”, dijo.

“Acá están censurando y hay una persecución política a Valeria Ripoll. ¿Por qué? Por pensar distinto. Porque Valeria Ripoll no ocupa un cargo político, ¿cuál es el cargo político? Está en pase en comisión en el despacho donde yo frecuentemente ocupo una banca en Diputados. Si eso es un cargo político, es como entender que el Frente Amplio tiene 270 cargos políticos, porque tiene 270 pases en comisión en el Parlamento, y obviamente que no es así tampoco”, agregó.

“El pase en comisión es para cumplir diferentes tareas al lado de un legislador. Que se esté tomando como un cargo político o haciendo referencia a una cantidad de argumentos que son fuera de lugar lo que evidencia son prácticas autoritarias, donde se toman represalias por simple hecho de pensar distinto o de creer en otros instrumentos, y eso va en contra de las mejores tradiciones que tiene Uruguay. Lo que se hizo en este caso es una verdadera vergüenza, en donde hacen honor a las peores prácticas de Maduro”, concluyó Lema.