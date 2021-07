Escala de colores y distintos niveles de riesgo: los detalles del "pase responsable" que el gobierno dio en el Parlamento

Los desarrolladores de esta herramienta comparecieron ante las comisiones de salud de Diputados y del Senado.

Una delegación del Poder Ejecutivo presentó este martes a las comisiones parlamentarias de Salud los detalles del "pase responsable", la herramienta desarrollada por el gobierno para garantizar el retorno gradual del público a los eventos sociales, culturales y deportivos, en el marco de la emergencia sanitaria decretada tras la irrupción del Covid-19.

Ante la comisión del Senado, el asesor de Presidencia Nicolás Martinelli aclaró que la implementación del pase responsable será opcional, pensada para quienes quieran tener un aforo más grande al 30% dispuesto por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para algunas actividades y más garantías sanitarias.

"Es una herramienta que está pensada para ser usada no de forma obligatoria; acá no se obliga a nadie. El que quiera ir con el aforo que establece Salud Pública puede hacerlo. Y para el que quiera ir un poquito más, dependiendo del estatus sanitario del país en general, lo aconsejable es que lo haga a través del pase responsable", dijo, aunque aclaró que todo está sujeto a la evolución de la pandemia, según consta en la versión taquigráfica.

Las personas que quieran asistir a un evento serán catalogadas con cinco colores, según su estatus sanitario. El rojo representará a quienes estén cursando Covid-19. Las personas en estado naranja son los que no se han vacunado, no han cursado la enfermedad y no se hicieron ningún test.

El amarillo representará a los que tienen un resultado negativo "muy reciente" de hisopado, por lo que "razonablemente" se puede decir que no son portadores de la enfermedad. El verde representará a la gente inmunizada, que pueden haber adquirido la inmunización por la vacunación o por haberse recuperado de la enfermedad, y el celeste corresponderá a las personas inmunizadas que además tienen un test de antígeno reciente o "el que está recuperado hace muy poco".

Quien determina el estatus con el que se ingresa es el desarrollador de la actividad privada, explicó la delegación en la Comisión de Salud del Senado. Por otra parte, el consultor Ignacio Fornella contó que el riesgo de una actividad se medirá de acuerdo a una matriz que incluye 12 factores, lo que permite calcular quiénes deberían poder ingresar.

"Por ejemplo, se cargan las características del evento, se constata que tiene un valor de riesgo 13 y, en función de ese riesgo y de cómo el MSP ve la situación del país, (...) evalúa y dice: 'Okey, recomiendo que para las actividades de muy alto riesgo ingresen ciudadanos con cierto estatus: celeste, verde, amarillo' y ahí aparecen las recomendaciones. Esos son los protocolos que define el MSP para cada uno de los riesgos que se precisen", explicó Fornella, que trabajó desde el primer día en el desarrollo del pase.

En los hechos, el uso del pase responsable será así, según el asesor: "Cuando la persona desea asistir a un evento, chequea su estado de salud y dice: 'Okey, estoy bien, ya tengo el estado que piden para esta actividad. Me presento en la puerta donde van a realizar la actividad, allí van a poder leer mi estado –porque existe la información y la forma de leerla– y voy a ingresar'".

"Si no está en condiciones porque precisa algo adicional, sabe perfectamente qué camino tiene que recorrer (...) y que, si precisa un test de PCR o un test rápido, sabe que va a poder acceder en los puntos de cuidado y allí le van a hacer el test, se lo van a validar, van a elevar la información a donde tiene que estar, le van a actualizar su estado sanitario –él consulta y ve que está bien–, entonces se presenta a la actividad e ingresa sin problemas", contó Fornella.

En 20 días estará pronto un código QR de desarrollo nacional que contendrá el estado sanitario de los uruguayos, que se sumará a las otras opciones.

El consultor aseguró que el pase responsable "cambia el paradigma" que se usa al ingresar a un espectáculo público desde que empezó la emergencia sanitaria. "Los testeos no son para los que se sienten mal sino todo lo contrario", señaló.

Además contó que este sistema tiene varios componentes, que fueron cubiertos por los desarrolladores. Estos son el uso de la información disponible (por ejemplo, el esquema de vacunación), la confiabilidad en nuevas pruebas (de antígenos y autotests, que serán incorporados en breves), el fácil acceso a las mismas, la categorización de los distintos nivel de riesgo y la generación de protocolos para cada uno de ellos. A partir de eso, a su vez, se debió garantizar que la información estuviera disponible para todos.

Fornella, que condujo la disertación en la comisión de la Cámara Alta, dijo que el pase responsable "es la cara visible, la parte tangible, de una estrategia para abrir actividades minimizando los riesgos de salud".

El consultor aseguró que "el objetivo del gobierno es aumentar el bienestar social". Para ello hay varias condiciones –dijo– pero se detuvo en dos que "son necesarias simultáneamente": que la economía siga funcionando y alcanzar un alto nivel de salud.