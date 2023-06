"Eso como símbolo representa mucho": Familiares criticó ausencia de Lacalle en acto por asesinatos de "las muchachas de abril"

"Lo más lógico sería que él mandatara que se entregara la información. Pero bueno, se fue de viaje", lamentaron.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos brindó una conferencia de prensa este miércoles con motivo del acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado en los asesinatos de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, conocidas como “las muchachas de abril”, así como de las desapariciones de Luis Eduardo González y Óscar Tassino.

"Lo que no cumplió el gobierno fue con los plazos estipulados por la Corte Interamericana (de Derechos Humanos)", criticó Jacqueline Barrios, integrante de Familiares. Detalló que "el plazo se venció en diciembre de 2022 y una semana antes recién se comunicaron" desde el Poder Ejecutivo para hacer el acto.

"Por supuesto dijimos que no porque el acto se tenía que hacer en acuerdo -que lo dice la sentencia de la Corte- con las familias", sostuvo. "Estamos en junio, o sea hace seis meses. Están pasados de plazo", reafirmó.

En este sentido, Barrios expresó: "Voluntad política no había para concretar esto de la sentencia". La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido un comunicado en diciembre de 2021 en el que incluyó la sentencia en la que responsabilizaba a Uruguay por estos casos.

"En todo el año 2022 los abogados se comunicaban, mandaban mails, no había respuesta. Seguimos sufriendo; eso es parte de la impunidad que todavía se vive acá. Es seguir cometiendo el delito y para ellos se ve que es un detalle", aseguró. "Pero no es un detalle, porque además no es un problema solo de los afectados sino de la sociedad toda", enfatizó.

A su vez, Barrios se refirió a la ausencia del presidente Luis Lacalle Pou en el acto de este jueves. "Eso como símbolo representa mucho", respondió Barrios.

La integrante de Familiares subrayó la importancia de que el mandatario estuviese a cargo de la oratoria, teniendo en cuenta que es el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas y que además estarán presentes los tres comandantes. "Lo más lógico sería que él mandatara que se entregara la información. Pero bueno, se fue de viaje", lamentó.

En esta línea, Barrios dijo que desde el Ejecutivo les dieron tres fechas para elegir y optaron por el 15 de junio. "Justo la fecha que él tenía que irse fue el 15. No hay voluntad política, eso está claro", concluyó en referencia al viaje del mandatario a Estados Unidos.

En representación del Poder Ejecutivo participará del acto la vicepresidenta Beatriz Argimón.