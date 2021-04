Especialistas explicaron por qué no siempre es recomendable que pacientes ancianos sean enviados al CTI

Desde la Coordinadora de Prestadores de Salud y la Sociedad de Medicina Intensiva aseguraron que hay casos en que no determina ningún beneficio la internación en centro de terapia intensiva.

El presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Julio Pontet, aseguró que no rige ninguna determinación a nivel de ingreso a los CTI que esté marcada por edad. Sin embargo, señalo que la edad puede traer aparejadas enfermedades asociadas que sean determinantes.

"No debemos confundir el deber moral de tratar con ingresar un paciente a CTI, a veces no lo beneficia. De hecho, la mitad o un poco más de los pacientes que fallecen por Covid nunca ingresaron a CTI. Y eso en parte es porque no se favorecen de eso. Al final de la vida no siempre se acompaña de medidas artificiales de sostén de las funciones, porque a veces eso no genera ningún beneficio. Y eso no es algo de la pandemia, es algo que hemos aplicado siempre", dijo Pontet a Telemundo.

Desde la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, su presidente Carlos Cardoso apuntó que dentro de los propios residenciales existe un seguimiento técnico que junto con los prestadores a cargo determina el mejor tratamiento para el paciente. Además apuntó que hay veces que los propios pacientes no quieren ser trasladados.

"Los residenciales tienen direcciones técnicas médicas, y hay que recordar que no todas las personas son pasibles de ir a un centro de tratamiento intesivo, sobre todo para recibir ventilación mecánica invasiva. En segundo lugar, está la ley de derechos y deberes del paciente, por la cual las personas pueden resolver que no quieren tal o cual tratamiento. Y en tercer lugar, las enfermedades que además tienen estas personas pueden llevar a que no tenga valor la internación en centros de tratamiento intensivo en virtud de que no van a haber cambios en su pronóstico", expresó Carlos Cardoso.