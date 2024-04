"Está faltando demasiado seguido, si sigue así va a quedar repetidor": Delgado volvió a apuntar contra Orsi por su ausencia a la Expo Melilla

"La última vez que me pasaron lista fue en el liceo", había contestado el precandidato del Frente Amplio.

Álvaro Delgado insistió sobre la ausencia de Yamandú Orsi y Carolina Cosse en la Expo Melilla. Dijo que responde a prejuicios con el agro, y a tener que decir que van aumentar impuestos al sector. El precandidato del Frente Amplio (FA) respondió que el actual gobierno prometió no aumentar impuestos, y no cumplió.

El intercambio empezó este viernes. "Lamento mucho que los dos principales precandidatos del Frente Amplio no vengan hoy, como no fueron a la Expo Activa", lanzó el precandidato Blanco.

"Ya es la segunda vez que Álvaro Delgado se preocupa por mi agenda. La última vez que me pasaron lista fue en el liceo", contestó Orsi.

Y continuó este sábado. "Lo que pasa es que Orsi está faltando demasiado seguido; con lo cual, si sigue así, va a quedar repetidor", apuntó Delgado.

La ausencia de Orsi y Cosse en la Expo Melilla este viernes, evento al que estaban invitados, no pasó desapercibido, y que fue señalado por Delgado. "Ya no es la primera vez; permanentemente cuando hay ámbitos para explicar las propuestas, en este caso del sector agropecuario, no aparecen", criticó.

"Yo creo que no aparecen, primero por prejuicios con el agro, con el sector productivo, y segundo, porque además tienen que decir la verdad, y la verdad está en algunas páginas del programa, donde hablan de aumentar los impuestos al agro, a la renta y al patrimonio", agregó.

"Lo importante no es mi agenda; bastante más importante es la agenda de los productores", afirmó Orsi. "Es muy común en el Partido Nacional decir siempre que si ganan otros, van a aumentar los impuestos. Me alegra que no lo vaya a hacer, porque la otra vez dijeron que no lo iban a hacer, y los aumentaron", cerró.