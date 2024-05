"Está reemplazando a una mala ley que había aprobado el FA": Manini defendió la ley de medios y el artículo que incorporó CA

"¿Acaso la libertad de expresión es no brindar información completa, imparcial?, ¿eso es libertad de expresión o es tergiversar la realidad?, apuntó.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, defendió la ley de medios, que se espera que sea aprobada en las próximas semanas, y aseguró que está reemplazando una "mala ley", que había aprobado el Frente Amplio (FA). "Tan mala que no se aplicaba", apuntó en entrevista con Radio Oriental.

"La quieren criticar y como no se animan a enfrentarse a los que realmente son los dueños de los medios de comunicación le pegan a esta ley por este aditivo ( referido a la necesidad de los medios de informar de forma imparcial), que como muy bien dijo alguno por ahí, es un saludo a la bandera porque si no establece sanciones esto se cumple o no se cumple", afirmó Manini.

El senador se preguntó: "¿Qué tiene esto de malo?, ¿por qué está de más", ¿en dónde limita la libertad de expresión?". "¿Acaso la libertad de expresión es no brindar información completa, imparcial?, ¿eso es libertad de expresión o es tergiversar la realidad?, apuntó.

El precandidato nacionalista Álvaro Delgado dijo que "siempre" se opuso a regular contenidos, y "puede que no esté de acuerdo" con el artículo de la ley de medios que incorporó Cabildo Abierto, pero que "no hay ningún organismo que controle o sancione". "Estoy a favor de la libertad de prensa", subrayó.