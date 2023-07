"Esta Rendición de Cuentas si algo va a dar por tierra es el relato del recorte", defendió diputado nacionalista Viviano

“Quien dice eso no ha leído la rendición de cuentas o no la ha estudiado”, dijo.

El diputado del Partido Nacional Álvaro Viviano afirmó que este proyecto de Rendición de Cuentas echa por tierra el “relato del recorte” de la oposición frenteamplista. El legislador blanco señaló que las nuevas asignaciones se suman a otras de años anteriores que empiezan a ejecutarse desde 2024; destacó que la asignación de recursos para poner en funcionamiento el Hospital del Cerro, que será inaugurado próximamente.

“Quien dice eso no ha leído la rendición de cuentas o no la ha estudiado”, dijo Viviano, sobre quienes afirman que el proyecto del gobierno “se quedó corto”. “O desconoce la realidad, no la entiende, o está mintiendo exprofeso”, consideró a Telemundo.

El diputado sostuvo que además del incremento presupuestal, por ejemplo para adicciones y salud mental, hay que sumar asignaciones que vienen de años anteriores para empezar a ejecutar desde el año que viene. “Aquí se olvidan que en la Rendición de Cuentas pasada asignamos para el 2024 más de US$ 320 millones”, dijo.

Asimismo, señaló la reducción del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS), que supone una renuncia fiscal. “Por lo tanto, creo que esta Rendición de Cuentas, sumada a las diferentes disposiciones presupuestales, si algo va a dar por tierra es el relato del recorte, todo lo contrario”, aseguró.

El diputado, integrante de la comisión de Hacienda, destacó que incluye los recursos para la puesta en funcionamiento del Hospital del Cerro. “Un proyecto muy simbólico, que planteó Jorge Larrañaga en su momento, que está en la etapa de finalización de sus obras, y están en la Rendición de Cuentas los recursos para que se ponga a andar”, indicó.