"Esta situación ha llegado a un límite": sindicato de trabajadores de OSE se declaró en conflicto en reclamo de incorporación de personal

“El directorio se niega a escuchar y en medio de la peor crisis hídrica prefiere el circo mediático y el humo para tapar su pésima gestión, tomándole el pelo al pueblo que paga las consecuencias y recibe agua salada”, señalan.

El sindicato de trabajadores de OSE (Federación de Funcionarios de OSE -FFOSE-) se declaró en conflicto en reclamo de la incorporación de más personal.

“Los trabajadores entendemos que esta situación ha llegado a un límite” y “la crisis hídrica ha demostrado que la OSE está totalmente desarmada, que la falta de personal es crítica”, apunta un comunicado dado a conocer en las últimas horas por el presidente de FFOSE, Federico Kreimerman.

En ese sentido, consideran que las autoridades no han escuchado sus reclamos ni sus propuestas. “Frente a la intransigencia, los oídos sordos del directorio y, sobre todo, del gobierno, frente a reiteradas solicitudes de diálogo y propuestas serias, razonables y fundamentadas sin respuesta, no tenemos más remedio que demostrar empíricamente que si los trabajadores tomamos la más mínima medida como no hacer tareas fuera de horario o un fin de semana, la afectación a la OSE muestra que nuestros trabajos son insustituibles y que la OSE necesita más personal”, agregan.

“El directorio se niega a escuchar y en medio de la peor crisis hídrica prefiere el circo mediático y el humo para tapar su pésima gestión, tomándole el pelo al pueblo que paga las consecuencias y recibe agua salada”, señalan.

En esa línea, entienden que el momento de contemplar su reclamo “es ahora o nunca” porque “si no se resuelve este año, el año que viene es imposible por el calendario electoral”. “Tenemos la obligación moral de actuar en defensa de los intereses de los trabajadores y de toda la población”, apuntan.

Además, no descartan elevar la propuesta al Pit-Cnt de convocar a una movilización de todos los sindicatos. “Solicitaremos a la Mesa Representativa del Pit-Cnt que, en el marco de la no resolución de estos problemas, se evalúe una movilización de todo el movimiento obrero para dar respuesta a la situación planteada”, concluye el comunicado.

Esto se da en el marco de dos situaciones. Por un lado, una mejora ostensible en la calidad del agua que suministra OSE: luego de las lluvias, aumentó la reserva en Paso Severino y de las canillas del área metropolitana sale agua con niveles de sodio y cloruros dentro de los parámetros permitidos.

A eso se le suma que en los últimos días OSE denunció a la Federación de Funcionarios de OSE ante la Fiscalía por el episodio de la bomba de humo que el sindicato colocó en la sede de la empresa estatal.

El incidente ocurrió el pasado 13 de junio cuando el directorio de OSE cerró el período de recepción de ofertas para la licitación de la construcción de la planta de Arazatí en San José.