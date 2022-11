"Estaban esperándome": periodista Lessa denuncia que lo persiguieron en la ruta y lo vincula a su investigación por el caso Feldman

“Ahora no estoy investigando el caso Feldman. Veré en el futuro. Esto llegó hasta determinado lugar”, dijo.

El periodista Alfonso Lessa denunció haber sido víctima de un episodio en el que fue perseguido por un auto y obligado a conducir a alta velocidad. Lo sucedido, según el propio Lessa, tendría que ver con una investigación que estaba llevando adelante sobre Saúl Feldman.

El caso del contador Feldman se remonta a 2009. En la noche del 31 de octubre un incendio en una vivienda del barrio Aires Puros terminó con el descubrimiento de un enorme y variado arsenal. Ante ese hallazgo, la Policía rastreó al propietario del lugar y lo ubicó en una casa en el departamento de Canelones. Allí, el hombre se atrincheró y se resistió a ser detenido. En el enfrentamiento con la Policía, mató a un efectivo policial y finalmente fue abatido.

El episodio que ahora denuncia Lessa sucedió en agosto de este año, pero recién ahora comienza a hacerlo público, mientras la investigación de lo ocurrido se encuentra, a su juicio, “trancada”. En diálogo con Telemundo, el periodista narró lo sucedido y compartió su visión sobre qué habría motivado un episodio de este tipo.

“El hecho concreto se dio una semana antes de que saliera al aire esa investigación, cuando estaba en pleno proceso”, dijo Lessa, y explicó que el informe en cuestión reflejaría “una cantidad de cosas” que le “llamaron la atención” y “muchas contradicciones”. “Crucé datos del expediente, de 3.700 fojas, con información obtenida a raíz de pedidos de informes a los Ministerios de Defensa e Interior, y con el testimonio de gente muy metida en el caso; con eso, empecé a encontrar una cantidad de cosas que me llamaron mucho la atención. Y con eso estaba armando el informe”, dijo.

El episodio ocurrió en la noche del 19 de agosto, cuando se dirigía en auto hacia el este con su esposa. “Después del segundo peaje de Solís, después de las nuevas entradas que hicieron a Piriápolis y Pan de Azúcar, empieza una zona muy oscura. Yo iba tranquilo, solo, no había nadie en la carretera. Y de pronto veo que vienen dos focos de un auto a muy alta velocidad a mi izquierda. Me abrí para dejarlo pasar, sin mucha atención. De repente, veo que frena al lado mío, pero vi solo los focos. Pienso que era para identificar que era yo”, narró Lessa, y siguió: “De inmediato, se instala atrás mío, me empieza a obligar a acelerar y apagó todas las luces, en una oscuridad absoluta. Fuimos varios kilómetros a 140-145 km/h, que es una velocidad a la que no manejo habitualmente. En un momento no lo podía creer, parecía una película de terror. Había momentos en los que perdía la referencia sobre si el auto seguía. Cada tanto me prendía las luces, muy poco, unos segunditos, como para hacerme recordar que estaba y capaz que para ubicarse él mismo porque era una situación compleja”.

“Manejaba a 145 km/h pegado a mí y con las luces apagadas. Hasta que después de varios kilómetros llegamos a una zona donde hay un control, que hay dos radares que obligan a disminuir y empieza a haber luz. Ahí vi que las luces del auto habían empezado a quedar atrás. Después me metí en una zona iluminada y me escabullí”, agregó sobre lo sucedido.

Este episodio Lessa se lo atribuye a su investigación por el caso Feldman. “Yo lo uno al caso Feldman porque era lo que yo estaba investigando en ese momento. Habían salido otras notas complicadas, pero lo anterior no tenía mucho sentido, tenía que ver con lo que iba a salir, seguramente había quien que no quería que eso saliera al aire”, dijo.

Su análisis de Feldman: “contradicciones” y un caso “sin aclarar”

“En el caso empecé a ver muchas cosas que me llamaron la atención, muchas contradicciones”, explicó Lessa.

“Por ejemplo, cuando empieza la investigación se dice que fue un incendio voluntario, que había dos focos alejados. Cuando se termina la investigación, dice que fue por la pólvora, y se deja de lado eso. Cuando empieza la investigación, el comisario pide urgente que aparezca la Brigada Antiexplosivos del Ejército, pero una decisión del juez determina que no, y los hace dar vuelta, así que tienen que esperar casi cinco horas a que venga la brigada. Se toma la decisión de excluir a toda la inteligencia del Ejército. Hay listas escritas a máquina y manuscritas de las que yo no tenía conocimiento y de las que el propio expediente no parece que se haya estudiado, en las que se habla de armas a comprar ahora, armas cuando haya guita, y algunas cosas que demuestran que se comunicaba con alguien”, contó.

Como otras situaciones de contradicción, Lessa señaló: “Se llama a una junta de peritos para hacer una autopsia psicológica a ver cómo había muerto, entre otras cosas, cuando en el propio expediente la Policía cuenta en detalle cómo lo mató… y se vuelcan por la teoría de que se suicidó. Y además tengo testimonios de policías que participaron. El expediente dice abatido. Y cuentan cómo fue que lo mataron”. En el mismo sentido, agregó: “Las armas tenían que ir de inmediato al Servicio de Armamento, y demoraron dos años. En su momento un exintegrante de la Corte pidió que se reabriera la investigación: de las armas originales, que eran por lo menos 700 y pico, hay distintas listas sobre eso, tenía la información que cerca de 400 habían sido cambiadas y no eran las originales las que llegaron, y se cerró de vuelta el caso. Son algunas de las cosas que me generaban muchas dudas respecto a lo que pasó”.

Por otro lado, Lessa considera además que “el conjunto del expediente demuestra que Feldman estaba lejos de ser una especie de loco, como se lo presentó, que coleccionaba armas, como quien colecciona basura”.

“Hay 70-80 testigos que se citan a declarar. A todos se les pregunta si tenían algún pasado político. Él había integrado un grupo de izquierda revolucionaria, y había sospechas de que en algún momento había integrado algún grupo guerrillero. En todos los testigos no se citó a una sola persona que hubiera estado vinculada a la guerrilla en los setenta, ni a uno. Hay tupamaros, como Amodio Pérez, que dice que él mismo le enseñó las clases de tiro, que él lo inició. Y que Feldman estuvo involucrado en el cuidado de Pellegrini Giampietro, un exdirector de un diario que había sido secuestrado. Cuando fueron al local donde estaba secuestrado, uno de los que estaba allí era Feldman. Pero no se investigó, no se le preguntó a nadie”, apuntó Lessa.

Con este escenario, el periodista considera que lo sucedido en agosto demuestra que “el caso Feldman no se aclaró” y que el armamento no lo involucraba solo a él.

“Hicieron el mismo recorrido que yo. Chequearon que toda esa zona es oscura, que no hay radares, que fue una zona muy bien elegida, profesionalmente. Esta gente sabía todo. O me seguían o me intervenían el teléfono. Porque sabían que ese fin de semana me iba, cosa que fue el primero, porque el programa salía al aire los viernes, pero como estaba grabado me fui. Era el primer viernes que salía de Montevideo en mucho tiempo, y estaban esperándome”, dijo Lessa, y agregó: “Evidentemente sí hubo una labor de inteligencia. No puedo decir de dónde proviene. No era Feldman solo, había un grupo pequeño o no, organizado. Si algo faltaba para demostrar que esto trasciende a Feldman, cosa que para mí queda muy clara en el expediente, es lo que me pasó a mí. Hasta hoy hay gente que está vinculada, lo cual es muy preocupante”.

Actualmente, señaló el periodista, la investigación de lo sucedido está en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Sin embargo, las indagatorias están “trancadas” por falta de acceso a las cámaras de la zona donde ocurrió todo.

“Me encontré casualmente anoche con el fiscal (de Corte Juan) Gómez. Por ahora no ha sido informado formalmente, pero ya sabía del caso. Me aseguró que se va a ocupar. Porque, entre otras cosas, de manera insólita, la investigación está trancada porque en los peajes se negaron a darle Inteligencia Policial los videos de esa noche, que pueden ser cruciales para aclarar el caso. Según me cuentan, un fiscal de Maldonado no dio la orden por escrito de que los dieran, simplemente hay una orden verbal, y los peajes hasta hoy no han dado los videos”, contó Lessa.

Además de lo ocurrido esa noche, el periodista reconoce que ahora mira algunos otros episodios que le han sucedido con otros ojos.

“No he recibido amenazas en concreto. Algunas cosas uno empieza a ver, que quizás, muy sensibilizado, las asocia… quizás la repetición de algún auto, algún presunto control, alguien que dijo que era funcionario de un ente y me pidió para entrar a mi casa, y yo le dije que no era necesario, que el control lo podía hacer afuera, y desapareció. Capaz no tiene nada que ver”, contó.

“Ahora no estoy investigando el caso Feldman. Veré en el futuro. Esto llegó hasta determinado lugar”, agregó.