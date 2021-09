"Estamos cumpliendo la ley; esto no es apoyar o no apoyar", dijo Cosse sobre permiso denegado a Marcha de la Diversidad

La intendenta de Montevideo contó que este lunes les transmitió a los organizadores que este tipo de eventos solo puede habilitarlos el MSP. Además les sugirió que por esta vez lo realicen en la rambla.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se refirió este martes al permiso que la comuna denegó a los organizadores de la Marcha de la Diversidad, en virtud del decreto del Poder Ejecutivo que declaró la emergencia sanitaria. "Estamos cumpliendo la ley. Esto no es apoyar o no apoyar", sintetizó.

"Nos encontramos en este momento en un marco legal que nos impide dar la autorización a eventos de este tipo", dijo Cosse, y contó que este lunes transmitió a los organizadores de la manifestación que solo puede habilitarlos la autoridad sanitaria del país, que es el Ministerio de Salud Pública (MSP).

"En ese marco hemos expresado que si el MSP aprueba este tipo de manifestaciones, nosotros nos volvemos a reunir y volvemos a conversar", aseguró la intendenta. Argumentó que de igual manera y "con gran dolor" la comuna suspendió el Carnaval y los festejos por Iemanjá en verano.

Los organizadores de la marcha anunciaron este lunes que la marcha se realizará el 24 de setiembre, a partir de las 19 horas, desde Libertador y Paysandú.

Cosse contó que en el encuentro les sugirió a los organizadores que trasladaran la marcha a la rambla. En conferencia de prensa dijo: "Les solicité que consideraran (...) trasladarla hacia la rambla, que es un espacio más abierto y nos cuesta menos cuidar, es más fácil de cerrar. Pero está en los colectivos decidirlo. Lo que sea que decidan, nosotros vamos a cuidarlos a ellos y a los otros ciudadanos".

¿La Intendencia de Montevideo pondrá sanciones? "Nosotros no vamos a sancionar porque estamos cumpliendo la ley. Esto no es apoyar o no apoyar", contestó primero.

Ante la repregunta, agregó: "Lo que vamos a hacer es que una marcha que los colectivos en su total derecho han decidido hacerla igual, tenga los cuidados ciudadanos que pensamos que tiene que tener".

"Nosotros vamos a tomar acciones cortando el tránsito y cuidando, porque tampoco queremos que a la gente le pase un auto por arriba", indicó Cosse, y también mencionó las tareas de limpieza que harán luego del evento.

Además, la intendenta de Montevideo aseguró que su apoyo a la causa de la diversidad es inquebrantable.