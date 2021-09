"Estamos desesperados por saber dónde está", dijo la pareja de Valeria Bagnasco, desaparecida desde el lunes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, indicó este miércoles en rueda de prensa que hubo "avances" en la investigación y está la "posibilidad" de que ella se haya dirigido ayer a una casa en un balneario.

Andrés Badell, el esposo de Valeria Bagnasco, la mujer que está siendo buscada por autoridades policiales desde el lunes, entregó este miércoles una computadora a Interpol, que investiga el caso. "Estamos desesperados por saber dónde está. Estamos buscando por todos los lugares, todos los balnearios, a ver si tenemos información alguna", dijo a Telemundo antes del encuentro.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, indicó este miércoles en rueda de prensa que hubo "avances" en la investigación y está la "posibilidad" de que Bagnasco se haya dirigido el martes a una casa en un balneario.

Badell explicó que su domicilio está fijado en Bello Horizonte, el municipio de Canelones, pero residen en Montevideo. Además dijo que a partir de la consulta a un vidente tiene indicios de que su esposa está ahora en Maldonado, por la zona de Piriápolis.

"En principio ella salió de la calle Sanguinetti a tomar el ómnibus para el trabajo y nunca llegó. Cuando me enteré por las compañeras de trabajo que no había llegado, empecé a hacer la denuncia. La verdad no sabemos por qué no fue al trabajo, (por qué) tomó otro ómnibus", indicó la pareja de Bagnasco.

Badell explicó que inicialmente no consideraba la hipótesis de que la mujer se hubiera ausentado voluntariamente, pero es una opción que ahora contempla. "De entrada eso no fue considerado porque ella no estaba manifestando ninguna actitud de ese tipo", dijo, y aseguró que a todos los sorprendió enterarse que se había subido una línea diferente a la que solía tomarse para ir a su trabajo en la Facultad de Ciencias.

El hombre contó que cuando advirtieron su ausencia, asumieron que tenía el teléfono encima porque siempre estaba pendiente de él por cuestiones de trabajo. "En el primer momento que no tuvimos contacto con ella, asumimos que tenía el celular encima. No contestaba las llamadas, salía el correo de voz directamente", recordó.

Sin embargo, según informó El Observador este martes, Badell encontró el celular estando en Montevideo. En diálogo con Telemundo, explicó que sintió la vibración del celular desde un cajón del escritorio. "Me causó bastante impresión porque eso cambia la situación inicial que teníamos", dijo.