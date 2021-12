"Estamos en el inicio de una nueva ola de Covid en nuestro país", afirmó el pediatra e infectólogo Álvaro Galiana

"No queremos volver a situaciones de no tener lugar para internar a los niños y también en adultos empieza a superpoblarse", agregó el experto.

El pediatra, infectólogo y director del Hospital Pereira Rossell, Álvaro Galiana, manifestó su preocupación por el aumento "significativo" y "exponencial" de casos activos de coronavirus en Uruguay.

"No pensemos que estamos en una etapa de post pandemia, estamos en pleno empuje y en el inicio de una nueva ola de Covid en nuestro país. Esto hay que tomarlo con mucha seriedad", afirmó a Telemundo.

El médico consideró que "si bien el aumento de casos activos no implica grandes modificaciones a nivel de CTI o pacientes que requieren ventilación, el número importante de contagios afecta a la población".

"No es poca cosa lo que esta pasando y lo que se ha visto en otras partes del mundo es que cuando aumentan los casos también empiezan a aumentar las internaciones e incluso empiezan a aumentar las internaciones de niños vinculados al Covid. No queremos volver a situaciones de no tener lugar para internar a los niños y también en adultos empieza a superpoblarse con pacientes internados", aseguró sin embargo Galiana.

"Veamos lo que pasa en el mundo para entender lo que nos puede pasar a nosotros más adelante", concluyó.

El experto consideró que "los niños se han convertido en agentes que diseminan el virus en adultos". "Hay que tener claro que las herramientas para frenar esta situación son mantener las medidas de tapabocas en aglomeraciones, evitar el participar en aglomeración en lugares cerrados, porque la facilidad con la que se disemina esta cepa es marcada, y la otra herramienta es la inmunización", dijo.

Para Galiana la tercera dosis de la vacuna anticovid debería considerarse como una "dosis de actualización de anticuerpos" y no de "refuerzo". "Para las personas que han recibido dos dosis, pero que han pasado más de seis meses de esta segunda dosis, hoy en día si la cepa que predomina que parece ser la ómicron, se requieren mayor nivel de anticuerpos y eso requiere una tercera dosis", aseguró Galiana.