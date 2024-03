"Estamos en la etapa de incidencia preparándonos para lo peor esperando que no pase", dijo director de Sinae sobre el dengue

Caramés aseguró que las capacidades del MSP "no están sobrepasadas" ni se está en una etapa de "emergencia ni desastre".

El director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Santiago Caramés, se refirió a la circulación viral de dengue en Uruguay y aseguró que el país se está "preparando para lo peor, esperando que no pase".

"Estamos en la etapa de incidente, eso quiere decir que se empieza a activar el protocolo general de coordinación del Sinae. En este protocolo está primero lo que llamamos incidente, fase en la que estamos, después emergencia y luego desastre", expresó en conferencia de prensa.

En ese sentido, explicó que en esta etapa inicial "no se ha sobrepasado" las capacidades de los actores que llevan adelante todas las acciones, en este caso el Ministerio de Salud Pública.

"Estamos en la etapa de prevención, mitigación y preparación para la respuesta que lo venimos haciendo hace varios meses" apuntó Caramés.

A su vez, indicó que en noviembre iniciaron "algunas acciones" como la compra de repelentes y de productos químicos para fumigación. "Lo importante es seguir insistiendo en eliminar los criaderos vaciando todos los recipientes y protegernos usando repelentes y ropa adecuada. Ahí está la clave", afirmó.

Por último, aseguró que las capacidades del MSP "no están sobrepasadas". "No estamos en una etapa de emergencia ni desastre, sí estamos en la primera etapa de incidencia preparándonos para lo peor, esperando que no pase", subrayó.