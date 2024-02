"Estamos esperanzados en conseguir de vuelta la confianza de la gente", dijo Delgado y aseguró que hicieron "mucho más" de lo que prometieron

"El 1º de marzo de 2025 entramos jugando a la cancha", expresó el precandidato del Partido Nacional.

En el marco de un encuentro con dirigentes de la lista 400, el precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado hizo un repaso del gobierno y enfatizó los obstáculos que ha enfrentado. Asimismo, aseguró que la realidad muestra que se cumplió con lo prometido y el país está mejor que en 2019.

"El dato que en aquel momento nos interpelaba es que había 218.000 uruguayos en asentamientos en más de 650 asentamientos en el Uruguay", expresó Delgado. "Por eso estamos invirtiendo -no gastando- US$ 500.000.000 en el Plan Avanzar", agregó.

"¿Vamos a solucionar todo?", se preguntó. No, pero vamos a solucionar, seguramente, que cerca de 70.000 uruguayos van a terminar el gobierno con una vivienda digna gracias al Ministerio de Vivienda, las intendencias y Mevir", subrayó.

El precandidato repasó lo ocurrido en pandemia y apuntó: "Miren que había manija -no de la gente- de algunos dirigentes del Frente Amplio fundamentalmente". Y prosiguió: "¿Se acuerdan cuando todos los días que colapsaban los CTI? Nos decían permanentemente que las vacunas no llegaban, después que no servían, que el plan de vacunación no andaba".

"Mientras nosotros estábamos vacunando ellos estaban juntando firmas en la puerta de los vacunatorios contra la LUC para hacer el referéndum. La realidad es más fuerte", criticó.

Delgado aseguró que la dirigencia debe salir orgullosa puerta a puerta a pedir a la gente que renueve la confianza en este gobierno. "Estamos orgullosos que a pesar de que todo lo que pasamos juntos, salimos juntos e hicimos mucho más de lo que habíamos prometido que íbamos a hacer", recalcó.

"Estamos esperanzados en conseguir de vuelta la confianza de la gente. Yo quiero decirles que si nos toca con el apoyo de todos ustedes no solo ser el preferido del Partido Nacional, sino que a fin de noviembre en el balotaje ser el próximo presidente de la República en este proyecto de equipo... que además no tiene que prometer nada, no tiene que hacer pretemporada, no tiene que calentar, ya estamos gobernando", manifestó. Y cerró: "El 1º de marzo de 2025 entramos jugando a la cancha".