“Estamos muy dolidos": subdirector del liceo al que iba Valentina contó cómo tratan lo sucedido y recordó a la joven como "muy alegre y vivaz"

"Hay un problema de fondo que no se está haciendo visible, que es el problema de la violencia que hay en la sociedad”, agregó.

“Estamos muy dolidos y muy quebrados”. Esas fueron las palabras del subdirector del liceo de Punta del Este, Gustavo Opizzo, el centro educativo al que asistía Valentina Cancela, la adolescente de 17 años asesinada por su exnovio en Maldonado.

El exnovio de Valentina declaró este jueves ante la Fiscalía de San Carlos (Maldonado) tras el femicidio de la adolescente de 17 años. Tras esto, fue imputado por el asesinato. Será trasladado a una dependencia del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) a la espera de la acusación del fiscal. Afuera de la sede judicial, personas autoconvocadas y allegados a Valentina se movilizaron en reclamo de Justicia y en repudio a lo sucedido; entre ellas había amigas y compañeras de liceo de la adolescente.

En diálogo con Telemundo, el subdirector del centro educativo contó el dolor que vive la comunidad y que ahora los docentes se enfocan en contener a los alumnos.

“Estamos muy dolidos. Perder a una chica que la vimos en la mañana acá y en la tarde nos enteramos que desapareció, y al otro día que no está… realmente nos moviliza mucho, tanto al cuerpo directivo y docentes y funcionarios, como a los estudiantes y compañeros de ella”, dijo.

Opizzo contó la conmoción es en todo el liceo, pero especialmente en los compañeros más cercanos a la joven asesinada: “Están muy golpeados”.

“Yo fui profesor de Valentina el año pasado. Era muy alegre, mi vivaz, con una voluntad y unas ganas de hacer”, narró el subdirector del liceo, y agregó: “Esta joven venía desde primero de liceo y estaba transitando quinto año Científico, le quedaba un año en Secundaria. Estamos muy dolidos, muy quebrados”.

Así las cosas, Opizzo apuntó que el cuerpo docente buscará tratar de ayudar a superar esta situación intentando hablar sobre el “tema de fondo” para aportar a la prevención de casos similares.

“Acá hay que ver el mensaje que nos deja esta situación fea e intentar revertirlo, sacar algo de provecho como para poder decir que esto se puede prevenir y hablar con los chicos. Sí se puede prevenir, tenemos que ver de qué forma, como venimos dando contención desde hace tiempo”, dijo.

“Permanentemente estamos desactivando peleas, todos los días, por decisiones banales, que no tienen un valor preponderante. Estamos con el equipo de dirección, adscriptos y profesores interviniendo con los chicos en particular o con los grupos. Hace poco tuvimos un caso de un joven en el que tuvimos que ir a hablar al aula porque necesitamos que se desahoguen. Hay un problema de fondo que no se está haciendo visible, que es el problema de la violencia que hay en la sociedad”, agregó.

Además, el subdirector del liceo indicó que han hecho especial hincapié entre los alumnos en que les comuniquen si ven situaciones de alarma: “Estamos pidiendo ayuda desde hace tiempo, porque nos afecta. La psiquis nuestra nos la moviliza, somos humanos. Ponemos de nuestra voluntad, pero somos débiles también porque somos seres humanos. Eso no quiere decir que no prestemos atención y los atendamos. Ahora estamos dialogando con ellos, solicitándoles que nos comuniquen si ven situaciones como lo que pasó en los últimos días, que nos informen que hay una situación que ven que es muy tóxica, tener una comunicación y que vean que los adultos estamos para ayudar. En conjunto podemos tener una sociedad más armónica”.