"Estamos yendo a las cloacas con este tema", dijo Iturralde sobre declaraciones de Pereira por "teléfono pinchado"

El presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, afirmó este miércoles que los dichos de Fernando Pereira de que "no podría asegurar que no tenga el teléfono pinchado" le causaron "perplejidad". Y, en este sentido, añadió: "Todos los días avanzamos un paso más".

"El sábado a la tarde le envié un mensaje a Fernando Pereira y aclaré que lo iba a ser público, muy extenso, he comentado algunas cosas pero no es el Uruguay que queremos tener", dijo Iturralde. Consideró, asimismo, que deben manejarse "con cordura" y el Uruguay "no se transforme en un ámbito donde entre gobierno y oposición haya una grieta".

"En definitiva, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir siendo ese país que tiene un diferencial importante con los demás países de la región y con el mundo entero", aseveró. "Creo que por ese camino no vamos bien. Me parece que no aporta sino que resta, y todos los días vamos en un camino difícil", reconoció.

"No se puede estar todos los días contestando estas cosas", agregó. Además, detalló que le pidió una reunión a Pereira "para conversar sobre todo".

Sobre este tema, opinó: "Lo que le comenté es que el diálogo político no solamente se hace en un pedido sino que se construye cotidianamente". Y expresó: "Hay que construir día a día, la paz política se construye todos los días por un camino correcto".

Iturralde manifestó que Pereira no puede "tirar al barrer" y aseguró que tiene que "denunciarlo ante la opinión pública". Luego se preguntó: "¿Mañana qué va a decir?, ¿que no saben si lo están queriendo matar?".

"Creo que la ciudadanía lo tiene que juzgar porque yo no tengo ningún problema en reunirme con él todas las veces que sea necesario, pero hay puentes que se rompen", señaló. "La verdad que estamos bajando el nivel, que se está transformando en algo escatológico para ir a meternos en medio de un nivel tan bajo... Siento que, en definitiva, estamos yendo a las cloacas con este tema", expresó.

A su vez, consideró que "está muy bien" que la situación se denuncie ante la Interpol, como anunció que hará el diputado nacionalista Diego Echeverría. "No se puede tirar al barrer porque sino todos los ciudadanos estamos con sospecha y todas las autoridades están bajo sospecha", explicó.

"Acá hay garantías que se han dado todos los ciudadanos y la Policía ha actuado en el marco de su competencia y cuando se ha visto algún policía dentro de algo que no correspondía se lo ha separado del cargo", indicó. Y cerró: "hay un accionar de la Justicia que está funcionando".