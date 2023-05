"Estas cuestiones son más parecidas a un reality show que a un problema que tiene la gente", dijo Pereira sobre crisis en la coalición

"Este problema que tiene el Uruguay solo se resuelve de una manera, cambiando el gobierno", aseveró el presidente del Frente Amplio.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió a la crisis que enfrenta la coalición luego de que el mandatario Luis Lacalle Pou le pidiera la renuncia a la ministra de Vivienda, Irene Moreira.

"El gobierno debería solucionar los problemas de la gente y en vez de solucionarlos les genera todos los días uno nuevo", aseguró este viernes. En esta misma línea, opinó que "estas cuestiones son más parecidas a un reality show que a un problema que tiene la gente".

Sobre el hecho de que Moreira le haya entregado una vivienda de forma directa a una militante de Cabildo Abierto dijo que "es evidente que se violentó la ley". Y prosiguió: "Le prometieron a los uruguayos la construcción de 50.000 viviendas y si las encuentran los felicito, les prometieron ir hacia asentamiento cero y lo que hay es casi cero de política para abatirlos".

Consideró, a su vez, que este es "un caso claro de clientelismo", que en el gobierno "lo ven normal". En relación a la resolución del 2009 en la que el senador Guido Manini Ríos sostuvo que Moreira se amparó, Pereira dijo que cree que "no le dé la facultar a la ministra de otorgar a quien quiera una vivienda".

"Tiene que tener causa justificada. Es un documento de buena calidad que fue aplicado por el FA para causas muy específicas, entre ellas, causas judiciales", señaló.

"Este problema que tiene el Uruguay solo se resuelve de una manera, cambiando el gobierno", aseveró. Agregó, en este sentido, que la coalición de izquierda "se va a preparar para construir la alternativa y para presentarle un plan de gobierno a toda la sociedad".

"Esto no evita que pueda haber alguna otra acción política, pero la principal es que haya una alternativa a un modelo que claramente no es el que los uruguayos necesitan", manifestó.

Pereira enfatizó que Cabildo Abierto forma parte de las políticas del gobierno. "La coalición no sé qué forma va a tener en el futuro, pero son todos partes del mismo gobierno que nos llevó a esta situación. No pueden irse hoy y hacer de cuenta que ya no le hicieron daño a las futras generaciones votando una ley de jubilaciones que es muy nociva para la mayoría de los trabajadores", consideró.

"La coalición es la misma, tendrá un formato, seguirá el reality show, no sabemos hasta cuándo. Decidirán seguir juntos o no, probablemente dependerá de los cargos en el gobierno", añadió.

Recordó, asimismo, que "en Uruguay hay dos proyectos de país, el Frente Amplio y el Herrerismo al que apoyan el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente".