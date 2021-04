Estatus sanitario con tres categorías permitirá a uruguayos acceder a actividades

El sistema que las autoridades están desarrollando busca reabrir actividades que permanecen cerradas pero minimizando el riesgo de contagios por Covid-19.

Las autoridades de gobierno comenzaron a idear una forma para volver a abrir actividades que están suspendidas y también mejorar el funcionamiento de actividades que se encuentran bajo protocolos de acceso reducido, pero hacerlo con un elevado control de riegos de contagio.

Para eso se generó una logística que comenzará a funcionar en poco tiempo y que otorgará un estatus sanitario a cada persona.

Con este nuevo sistema la persona podrá tener tres estatus diferentes, cuyos nombres oficiales no están definidos pero conceptualmente serían: un pase libre, un pase limitado o no tener pase.

Pase libre que implicará acceso a todas las actividades durante un periodo de tiempo extendido que aún está a estudio del Ministerio de Salud Pública, pero posiblemente sea de cuatro a seis meses. Para tener este estatus la persona tendrá que haber recibido las dos dosis de la vacuna o haber cursado coronavirus. Esta persona podrá ir a conciertos, fiestas, partidos, cines, etc.

El Pase limitado será un pase con fecha de caducidad a corto plazo que habilitará a una o varias actividades entre las nombradas anteriormente. Para obtenerlo la persona deberá hacerse un test rápido de antígenos con una determinada cantidad de horas previas al evento, que podrá ser de 24 a 48 horas.

Para realizar estos test se está implementando una red de laboratorios y farmacias a donde los usuarios podrán concurrir a realizarse el estudio y tendrán el resultado en 20 minutos. Ese test tendrá un costo que aún no está determinado, pero será sensiblemente menor al de los test de PCR.

La clave será no solo tener el resultado rápido, sino tenerlo certificado y subido al sistema. No tendrán validez los test realizados en casa, porque no estarían certificados y por lo tanto no habilitaría a realizar las actividades. La información quedará disponible en línea a través de la aplicación CoronavirusUY.

Quien no tenga pase no podrá participar de actividades para las que se necesita certificación.

Este mecanismo eventualmente va a poder usarse en otras actividades y servicios, como restaurantes o gimnasios, donde hoy rige un protocolo con limitación de público, al que se podrá ampliar la cantidad de gente en áreas con personas con pase libre.

Este sistema está en fase de implementación y las autoridades esperan poder empezar a aplicarlo en el corto a mediano plazo.