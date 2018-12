Este lunes habrá asamblea para tratar el conflicto de combustibles: casi todas las estaciones al sur del río Negro están desabastecidas

Daniel Añón, de Unvenu, explicó que no firmó ningún acuerdo en la reunión en el Ministerio de Trabajo.

Casi todas las estaciones de servicio al sur del río Negro no cuentan con combustibles desde el jueves. El viernes, presuntamente se logró un acuerdo con los trabajadores de la Unión de Transportistas de Carga, que iniciaron el conflicto por la lesión de un trabajador en su mano.

El Ministerio de Trabajo dejó entrever que se llegó a un acuerdo, pero la UTC indicó que volvería a trabajar desde el lunes.

Daniel Añón, de la Unión de Vendedores de Nafta, habló de esta situación:

No hay nafta en el sur del país. Al no haber reparto el jueves, íbamos a estar sin nafta el sábado y domingo. El ministro comentó sobre una reunión, en la que yo estaba, de que los estacioneros firmaron un acuerdo, me retiré después de tres horas luego de que los fleteros aclararon que no iban a entrar a cargar. No firmamos ningún acuerdo. Por Unvenu no firmé un acuerdo y me retiré antes de que se supiera la posición.

Espero que esto se arregle el lunes a las 6:00 donde hay una asamblea en la que se resolverá qué hacen. Espero que los camioneros resulevan.