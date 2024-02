"Este señor me veía como un objeto de deseo sexual y fue cruzando límites": Casás habló tras denunciar a Olmos por acoso

A través de una carta que envió a La Diaria, la diputada suplente del Frente Amplio Martina Casás explicó las causas de su denuncia contra el titular de la banca, Gustavo "Tato" Olmos. "Este señor me veía como un objeto de deseo sexual y fue cruzando límites personales y corporales sin consentimiento", dice Casás en […]

A través de una carta que envió a La Diaria, la diputada suplente del Frente Amplio Martina Casás explicó las causas de su denuncia contra el titular de la banca, Gustavo "Tato" Olmos. "Este señor me veía como un objeto de deseo sexual y fue cruzando límites personales y corporales sin consentimiento", dice Casás en la misiva, y acusa al legislador de seguir ejerciendo poder contra ella.

Casás redactó la carta en Ecuador, donde cursa una maestría. Dice que la política es “un mundo muy hostil” y define como “un salto al vacío” tomar la decisión de denunciar a alguien por acoso sexual y abuso.

Cuenta haber tenido “mucho miedo todos los días antes de denunciar”: Que no le creyeran, quedarse sin ingresos porque depende del salario que le transfiere la persona a la que denuncia, que la situación se hiciera extremadamente pública. “Lamentablemente el tiempo me confirmó esos miedos”, escribe Casás.

Cuestiona que el sector político Fuerza Renovadora llevara el tema al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio sin su aval ni su testimonio y que sus “referentes” le dijeran: “Es muy difícil creerte”. Que las y los amigos de Olmos la acusaran de hacerlo por dinero o por la banca, argumentando que él nunca había tenido denuncias.

“Me empujaron a lo mediático en un circo de notas en las que el acusado hablaba y se hacía el sorprendido, mientras que yo no tenía ni fuerza para pararme del sillón” escribe Casás en su carta a La Diaria.

Narra que Olmos, “en un contexto de confianza y afecto filial, fue cruzando límites personales y corporales sin consentimiento alguno. Tuve el valor de detenerlo en el momento que verbalmente propuso algo que me confirmó lo que tenía miedo a enfrentar".

“Para este señor yo no era alguien a quien tratar con cariño por tener la edad de sus hijas. Este señor me veía como un objeto de deseo sexual. Sé que no es culpa mía haber sufrido el acoso, me lo tengo que decir muy seguido. Una persona que me dobla en edad y responsabilidades tiene una situación asimétrica de poder conmigo. Ejerció y ejerce ese poder hasta el día de hoy”, cuenta Casás.

El caso se dirime en el Ministerio de Trabajo, en la Justicia y en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. “Más allá de los resultados, internamente sé que sufrí violencia, acoso y que hay una persona que abusó de su poder” indica.

“No sé qué haré este 2024, lo único que sé es que no quiero seguir guardando silencio, porque el silencio fortalece a los que ya tienen poder. Y mi silencio también me hace daño”, expresa en la carta que envió al medio La Diaria.