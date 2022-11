"Este supuesto curso es un insulto a los docentes": Fenapes reclama investigación ante fragmentos difundidos de curso por reforma

“Desde ayer de tarde hemos recibido muchísimos comentarios al respecto, muchos marcando indignación", dijo Olivera.

Desde esta semana está disponible en la aplicación web del Plan Ceibal el curso que deben realizar docentes, inspectores y directores, en el marco de tomar contacto con los cambios que introduce la reforma educativa impulsada por el gobierno.

En este contexto, se han difundido a través de redes sociales algunos fragmentos de los ejercicios que propondría esa prueba, que van desde el planteamiento de ejercicios de múltiple opción hasta de situaciones hipotéticas.

Aunque la veracidad de esos contenidos no ha sido confirmada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), desde la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) afirman que han recibido varios comentarios de docentes “indignados” sobre las propuestas del curso.

“De ser cierto, se debería generar un proceso profundo de investigación y de llamado a responsabilidad”, afirmó este martes a Telemundo José Olivera, dirigente de Fenapes.

“Si uno toma en cuenta lo que está llegando vía redes sociales cotidianamente sobre el contenido de estos cursos, tenía razón buena parte del cuerpo inspectivo cuando dijo que los cursos no le habían aportado nada para lo que se exigía después hacer, que era la tutoría de los equipos directivos. Teníamos razón los sindicatos cuando el viernes pasado le pedimos al presidente de la ANEP, cosa que no ha cumplido todavía, se nos dijera cuáles eran los objetivos de estos cursos, sus contenidos, cómo se había seleccionado al personal o a la empresa a cargo, cuánto es el costo para el Estado uruguayo en un menguado presupuesto que ha sido recortado”, afirmó Olivera, y agregó: “Creemos que de corroborarse esto que hoy está en redes sociales, creemos que es gravísimo. No solamente constituye un insulto al cuerpo docente en términos de su formación sino porque también implica una dilapidación de recursos públicos muy importantes”.

La semana pasada, un grupo de inspectores decidió abandonar la capacitación propuesta por la ANEP y señaló que el curso implicaba “mucha confusión y escasa información". Frente a esa situación, el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, señaló que era obligatorio tomar esos cursos y que nadie podía bajarse.

El curso destinado a docente, se había indicado desde ANEP, tiene una carga horaria de 30 horas que serán autoadministradas y se puede realizar hasta el 28 de febrero.

“Desde ayer de tarde hemos recibido muchísimos comentarios al respecto, muchos marcando indignación. Se decía que este era un curso de sensibilización; sin embargo, algunos docentes que han concluido la etapa de presentación, de administración de estas pruebas, o de esto que no sabemos cómo llamarlo, dicen que estamos ante un proceso de formación; hasta en eso cuesta saber dónde está la verdad”, agregó Olivera.

“Este supuesto curso de formación es un insulto al cuerpo docente. Uno puede prever que el rechazo va a ir en aumento y cada vez con mayor cantidad de fundamentos”, señaló el dirigente de Fenapes.

El gobierno “quedó solo” en la defensa de la reforma

La tensión y el conflicto por la reforma impulsada por el gobierno viene en aumento desde mediados de año, y una de las últimas reacciones de los sindicatos fue poner sobre la mesa la posibilidad de que las clases no comiencen en 2023 si su voz no es escuchada.

En ese sentido, Olivera señaló que “el escaso conocimiento, el anonimato, el oscurantismo, el no brindar la información en tiempo y forma o incompleta son características de esta reforma”.

“El gobierno tiene un problema sustantivo: la orfandad del planteo reformista llevado a cabo por la administración o las autoridades en general. Creo que el cónclave del lunes del presidente con legisladores y demás muestra esa debilidad”, afirmó Olivera en relación a la reunión a la que convocó el presidente Luis Lacalle Pou para acordar una estrategia común de defensa de la reforma con todos los legisladores de la coalición.

“Uno no entiende qué es lo que se pretende. Tenemos los ‘Cara a cara’ como gran campaña de información, de generación de encuentros con la sociedad llevados a cabo por el presidente del Codicen. Tenemos el lanzamiento de una campaña pública. Ahora tenemos legisladores que van a salir a hacer campaña por la reforma, lo que evidencia el carácter político-partidario de la educación, tomada como un botín de guerra y no como una política de Estado”, señaló Olivera.

“Hoy el problema de la administración no es con los sindicatos de la educación, hoy el problema es la falta de apoyo en el cuerpo docente en general. Se lo han dicho las Asamblea Técnico Docente, parte del cuerpo inspectivo y directivo. Y a pesar del miedo y el terror que están generando, incluso en términos de represión, siguen habiendo voces todos los días contrarias a esta reforma educativa. Creo que esta transformación educativa no tiene apoyos, se pensó entre cuatro paredes, no buscó el diálogo ni la construcción de consensos, que va por la vía de la imposición más que por el convencimiento. Han quedado bastante solos en su defensa las propias autoridades de la educación e incluso el propio gobierno”, agregó.