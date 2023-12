Este viernes se sortea "El Gordo": hasta cuándo se pueden comprar billetes, de cuánto es el premio mayor y a qué hora se sabrá el ganador

El entero tiene un costo de $14.000, el décimo $1.400 y la participación electrónica de $350.

Este viernes después de las 21:00 horas se conocerá el ganador de la Lotería de Fin de Año. La suerte le tocará a uno de los 40.000 números emitidos, que obtendrá el mayor premio de $160.000.000, lo que equivale a US$ 4.000.000.

"Después en 40 minutos estamos repartiendo 12.000 premios, estamos hablando de US$ 9.000.000, porque si bien la estrella de la noche es El Gordo de Fin de Año, también hay que ver todos los premios que se reparten", dijo a Telemundo el director de Loterías y Quinielas, Ricardo Berois. "Generalmente nos retenemos en el premio mayor, pero las posibilidades de que mucha gente pueda ser beneficiada es importante", añadió.

Hay tiempo para comprar los billetes hasta la media tarde de este viernes, pero la posibilidad de adquirir los billetes electrónicos se extiende hasta una hora antes de que comience el sorteo. El entero tiene un costo de $14.000, el décimo $1.400 y la participación electrónica de $350.

"Hay una afectación muy importante del 3% de todas las utilidades de la Lotería de Fin de Año y de Reyes para el Hospital Maciel, el Pereira Rossell y el Pasteur", subrayó Berois. "Son instituciones muy importantes para la vida del país, que gracias a la Lotería de Fin de Año se ven beneficiadas", agregó.

Asimismo, Berois recalcó que en el año tienen rentas afectadas a diferentes instituciones del orden de los US$ 9.000.000. "Solo el Fondo Nacional de Recursos por esta institución se lleva US$ 1.500.000", detalló.

Este año Loterías y Quinielas decidió cambiar el nombre de "El Gordo de Fin de Año" a "La Grande de Fin de Año". Sobre este punto, su director explicó: "Nosotros que somos de acá de la casa de toda la vida llamamos siempre indistintamente 'La grande' y 'El Gordo'".

"Sustancialmente no nos detuvimos en lo que podía generar a la gente el rechazo o no de este nombre. Por eso, seguramente este año lo vamos a utilizar, no sabemos qué vamos a hacer en el futuro", dijo.

"Nosotros lo que hacemos con esto no es tratar de confrontar, sino que todo el mundo se sienta cómodo porque la lotería es de los uruguayos", enfatizó. "Es un juego que es esencialmente la historia del Uruguay. Hay que ver que es del siglo XIX y es algo que se juega en familia porque se hacen muchos colectivos con los amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo", señaló.

Para Berois, este juego "es la oportunidad de compartir la suerte con los afectos". Y, por último, recordó que el sorteo será este viernes a las 21:00 en la casa de Loterías y Quinielas, en Cerrito 220, y se podrá seguir por La Tele.