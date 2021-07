Esto dijo Lacalle cuando le preguntaron por el ajuste de su sueldo incluido en la Rendición de Cuentas

El proyecto de Rendición de Cuentas que presentó el Ejecutivo al Parlamento establece que el sueldo del Presidente sea considerado una excepción y se ajuste al igual que los ingresos de funcionarios públicos con remuneraciones menores a las de un ministro.

El presupuesto quinquenal que se aprobó en diciembre de 2020 estableció en el artículo 4º que los funcionarios con "remuneración total nominal superior a la de un Ministro de Estado" no recibirían incrementos salariales entre 2021 y 2024. El presupuesto incluyó como excepción a algunos funcionarios del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Sin embargo, el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que el Poder Ejecutivo entregó al Parlamento días atrás, pretende incorporar como excepción la retribución del Presidente de la República, según establece el artículo 286.

Para los trabajadores con ingresos menores a los de un ministro, el presupuesto quinquenal determinó que "el Poder Ejecutivo adecuará anualmente las remuneraciones de los funcionarios comprendidos en los Incisos de la Administración Central". Agrega que "la adecuación prevista con vigencia 1º de enero de 2021 se determinará en base a la variación observada en el Índice de Precios al Consumo en el período del 1º de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, menos el incremento otorgado a partir del 1º de enero de 2020, por concepto de centro de rango meta de inflación fijada para el año 2020 por el Comité de Coordinación Macroeconómica".

A partir del 1º de enero de 2022 establece que "los aumentos salariales (...) incluirán un componente de recuperación del poder adquisitivo de las remuneraciones de los funcionarios públicos, de manera tal que al finalizar la vigencia de este Presupuesto, el nivel de salario real no haya sufrido deterioro". Estos ajustes "serán realizados tomando en consideración la inflación anual proyectada del 5,8% al cierre del año 2022, del 4,7% al cierre del año 2023 y del 3,7% al cierre del año 2024".

Telemundo consultó a un exjerarca de Presidencia, quien prefirió no dar su nombre, pero consideró que "técnicamente" el artículo de la Rendición de Cuentas no significa un aumento salarial para el presidente, porque no es un incremento real, sino que se trata de un mantenimiento del poder adquisitivo del salario del mandatario, argumentó.

"Yo no puedo aumentarme el sueldo, eso es un verso"

Este jueves el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló en rueda de prensa sobre este ajuste establecido en la Rendición de Cuentas. Dijo que es un asunto que "es un tema personal" que lo afecta a él.

"Hasta donde yo sé los salarios públicos se aumentan por determinado parámetro y a mí, al presidente de la República, lo habían dejado afuera. Lo que hicieron es ponerlo dentro del aumento de funcionarios públicos. El año pasado no tuvo aumento el presidente y ahora va a ser como siempre fue", expresó Lacalle Pou durante una visita a Melo (Cerro Largo).

"El sueldo del presidente se lo fija el gobierno anterior. Yo no puedo aumentarme el sueldo, eso es un verso. Yo le voy a dejar el sueldo al presidente que venga, no el mío", agregó.

En base a las declaraciones juradas publicadas por la Junta de Transparencia y Ética Pública, en agosto de 2020, Lacalle Pou recibe al momento un sueldo líquido mensual de $403.242 como presidente de la República.